Nederlander creëert eerste BMW iX3 M - Autoblog.nl

Er is iets vreemds aan deze BMW X3 M, het is namelijk helemaal geen X3 M, maar een iX3, ook van BMW, maar dan elektrisch

Het is een van de maatstaven in zijn klasse, de BMW X3 en dan zeker als hij is uitgevoerd als M. Dat wil zeggen, dan ligt er een TwinPower Turbo zes-in-lijn-blok van drie liter groot in. Met 480 pk is dat geen stakker te noemen en in de Competition-uitvoering al helemaal niet. Die heeft namelijk 510 pk. En met zo’n X3 M knal je in respectievelijk 4,2 of 4,1 seconden naar de 100 en de top ligt standaard op een afgeregelde 250 kilometer per uur. Helaas is zo’n auto niet voor iedereen weggelegd, ze kosten een lieve duit.

Maar, ik hoor jullie denken, dit weten we toch allemaal allang? Die auto is al ruim 2 jaar op de markt. Jaja, dat weet ik ook wel, het gaat namelijk om de X3 M van de foto. Dat is namelijk geen echte. Sterker, het is niet eens een echte X3.

Maar als het geen X3 M is, wat is het dan wel?

Dit, dames en heren Autobloglezers, is een iX3. Je weet wel, de elektrische broer van de X3. Een soort BMW iX3 M dus. wHet is echt waar, kijk maar naar de foto’s van de achterkant. Inderdaad, geen uitlaten in plaats van vier. Geen geluid in plaats van die brullende ICE die normaal in het vooronder ligt te blazen. Maar wél een veel voordeliger prijskaartje. Kijk, dat verklaart alweer een boel.

We kregen vandaag een mailtje van Rafael die de auto zag staan bij BMW dealer Story Waardenburg en er een paar mooie foto’s van maakte. En of je het nou eens bent met de ombouw, het is wél knap gedaan!

Wat vind jij ervan? Zou je zelf voor zo’n ombouw gaan als je graag een X3 M zou rijden maar niet mag van de baas, of hou je hem liever origineel? Laat het weten in de comments!!

Met dank aan Rafael voor de tip en de foto’s.