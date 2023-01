Uniek! Porsche 935 te koop in Nederland

Een Porsche 935 kopen en dat in Nederland? Kan gewoon, dit is je kans.

Misschien was je deze auto alweer vergeten. Het is dan ook een apart speciaaltje. Op basis van de Porsche 911 GT2 RS (991) onthulde het merk in 2018 de 935. Een moderne knipoog naar de 935 Moby Dick’ racer uit 1978.

Van de moderne Porsche 935 zijn slechts 77 exemplaren gemaakt. Een echte collecters item. Als je deze auto nog nooit in het echt hebt gezien kan ik je hand schudden. Het feit dat er geen type goedkeuring voor de openbare weg op zit helpt ook niet mee. Deze auto is alleen welkom op het circuit. Ongetwijfeld zullen veruit de meeste exemplaren ergens in een collectie staan.

Ook deze Porsche 935 op Collecting Cars, aangeboden in Nederland, heeft niet veel kilometers achter de rug. De auto uit 2019 heeft slechts 49 kilometer op de teller staan. Omdat de GT2 RS de basis is van deze auto zijn de specs welbekend. Namelijk 700 pk uit een geblazen boxer zescilinder met twee turbo’s. Gekoppeld aan een PDK met zeven verzetten.

Afgezien van de motor, lijkt het uiterlijk en het interieur niet bepaald op een GT2. Porsche Motorsport heeft goed zijn best gedaan om van de 935 echt iets aparts te maken. Het interieur is hardcore, met onder meer een harnas, volledige rolkooi en een display afkomstig van de 991 GT3 R. Een klein stukje gentleman is terug te vinden met het houtwerk van de PDK-pook.

De eerst eigenaar heeft er niet voor gekozen om een kleur uit te kiezen. Daardoor is deze 935 compleet naakt, in volledig carbon. Het is bijna overbodig om te zeggen dat de auto als nieuw oogt. Dat kan bijna ook niet anders met zo’n lage kilometerstand.

De Porsche 935 staat de komende dagen op Collecting Cars en er kan dus op geboden worden. Wat zo’n Porsche nu waard is? Dat is aan de bieders. De nieuwprijs van de enorm bijzondere racer begon destijds bij 701.948 euro exclusief belastingen.