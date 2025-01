BMW Alpina B8 GT is de sterkste Alpina ooit!

Alpina is terug!

Mag ie blijven of gaat ie de deur uit? Nee, we hebben het niet over Dick Schoof, maar over de M8 Coupé. Het doorgaans goed ingelichte BMWBlog voorspelde dat de snelle 8-serie uit productie zou gaan. Maar geldt dat ook voor de Gran Coupé? Als dat binnenkort het geval is, dan is Alpina er precies op tijd bij. Vandaag presenteerde de BMW-tuner – die inmiddels onderdeel is van BMW – de BMW Alpina B8 GT.

Dit jaar is het zestig jaar geleden dat Burkard Bovensiepen het Alpina-avontuur begon door de BMW 1800 net zo sterk te maken als de 1500. Dat beviel wel en dus ging Bovensiepen ook aan de slag met de 02-modellen. Het tuningwerk was zo goed dat de Alpina 2002tii sneller én zuiniger was dan de 2002 Turbo van BMW zelf.

Helaas is Burkard Bovensiepen inmiddels overleden. Hij wordt uitgebreid herdacht in de nieuwe Alpina B8 GT. Zijn handtekening zie je op de deurlijst, op het middenconsole en in de hoofdsteunen. Bovensiepen zou trots geweest zijn op het werk aan de 8-serie. Dat blijkt wel uit het motorvermogen.

Sterkste Alpina ooit!

In de M8 van BMW ligt een 4.4-liter V8-biturbomotor. Bestel de M8 Gran Coupé Competition bij BMW en je hebt 625 pk en 750 Nm tot je beschikking. Alpina doet daar nog een schepje bovenop. De achtcilinder in de B8 GT levert 634 pk en 850 Nm. Daarmee is het de allersterkste krachtbron die ooit in een Alpina lag.

De sterkere V8 zorgt niet voor een snellere sprintsnelheid. Van 0 naar 100 km/u gaat net als in de ‘gewone’ M8 Gran Coupé in 3,3 seconden. Een sprint van 0 naar 200 km/u duurt in de Alpina maar 10,2 seconden. Vervolgens kun je doortrekken tot 330 km/u.

Natuurlijk zie je ook van de buitenkant dat je niet te maken hebt met een standaard M8. Alpina gebruikt koolstofvezel voor nieuwe luchtinlaten in de voorbumper, flapjes op de hoeken van het front en een uitgesproken diffuser achterop. Wie graag een two-tone kleurstelling wil hebben, moet vlug zijn. Daar worden er maar twintig van gebouwd. Je mag hierbij alleen kiezen uit Sapphire-zwart met Alpina-blauw of Alpina-groen II.

Wat kost de sterkste Alpina ooit?

Naast die 20 B8 GT’s met tweekleurige livery bouwt Alpina nog eens 79 stuks. Er komen er in totaal dus maar 99. Iedere koper krijgt twee weekendtassen bij zijn B8 en een speciaal horloge van Carl F. Bucherer. Van het horloge worden er ook maar 99 gemaakt. Voor dit pakket betaal je € 225.000 inclusief Duitse belastingen.

Dat is minder dan dat de M8 Gran Coupé in Nederland kost. Je betaalt hier minimaal € 234.174,60 voor de M8 Gran Coupé met 600 pk, inclusief de bijdrages aan de Nederlandse staat. De BMW Alpina B8 GT is vanaf nu te bestellen. De verwachting is dat ie in juli dit jaar klaar is voor de levering.