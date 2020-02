BMW ‘lekt’ foto’s van nieuwe iNext elektrische SUV

Dat de nieuwe BMW iNext komt is een publiek geheim, dus waarom zou je het niet zelf doen?

BMW heeft foto’s vrijgegeven van de nieuwe iNext. Het is de wereld waarin we leven anno 2020. Vroeger was er nog een heel ‘romantische’ periode dat een spionagefotograaf in camouflagekleding achter een testkaravaan aan ging. Bewapend met een camera plus lens zo groot als een redelijke bazooka was deze op zoek naar de mogelijkheid om goede foto’s te maken.

Samen ontbijten

Dan kon de fotograaf zijn werk een week tot zelfs een maand later als ‘nieuws’ zien verschijnen in de toen nog gangbare papieren media. Het is natuurlijk ook dat we dit soort melancholische gedachten botvieren omdat we de realiteit niet willen zien. Als een testkaravaan in the middle of nowhere in Lapland aan het testen is en de fotograaf volgt, is de kans bijzonder aannemelijk dat ze gewoon verblijven in het enige hotel dat te vinden is de wijde omtrek. Sterker nog: waarschijnlijk ontbijten die lui gewoon samen.

Kalahari

Dat is waarschijnlijk ook gebeurd met de spionageplaten van de BMW iNext. BMW is zo vriendelijk geweest om zelf de foto’s te schieten én te verspreiden. Het merk uit Beieren is op dit moment aan het testen in de Kalahari-woestijn in Zuid-Afrika. De Kalahari is een zogenaamde kiezelwoestijn. Het is er heet, droog en erbarmelijk. Perfect om een nieuwe auto uit te testen.

Dingolfing

BMW is al behoorlijk ver met het testwerk. Ze geven namelijk al aan wanneer de auto in productie gaat: namelijk volgend jaar. Sterker nog, ook de productiefaciliteit wordt al ‘verklapt’ door de Duitsers. De iNext wordt namelijk in Dingolfing gebouwd, daar waar ook de bijvoorbeeld de 7 Serie, 8 Serie en M5 van de band lopen. Ook de hybride 530e en 740e worden daar gebouwd. De iNext zal de eerste volledig elektrische auto zijn die daar dan van de band zal rollen.

Concurrentie

De BMW iNext moet direct gaan concurreren met andere crossovers in deze populaire klasse. De concurrentie is al actief in dit marktsegment. Denk aan de Audi E-Tron, Jaguar I-Pace en Mercedes-Benz EQC. De Tesla Model X zou je kunnen benoemen. Die is echter aanzienlijk groter, doch iets minder premium, maar heeft wel een uitstekende aandrijflijn qua vermogen en actieradius.

Actieradius

De BMW iNext moet qua actieradius iets bijzonders gaan worden. De geruchten gaan van minimaal 600 km tot zelfs 700 km volgens de WLTP. Nu is dat vrij lastig te halen, maar alles boven de 500 km mag zeker indrukwekkend genoemd worden.