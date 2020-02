Er is een alternatief voor dure kaarten Dutch GP

Toch wel een lekkere gedachte, met de prijzen voor de kaarten van de Dutch GP in het achterhoofd.

De Nederlandse GP is nu al een waanzinnig succes. Dat lijkt heel erg voorbarig, maar in principe is het allemaal al in kannen en kruiken. De baan is zo goed als af, er is veel wereldwijde exposure, de stakeholders zijn heel erg enthousiast en nog belangrijker: alle kaarten zijn uitverkocht. Met dank aan ene M. Verstappen. Dankzij de spectaculaire rijdende en succesvolle Nederlander is deze race mogelijk. Dus met zijn allen moeten we ze zeggen: Jos bedankt!

Dure kaartjes

Natuurlijk wil elke Nederlandse autosportfan erbij zijn. Er zijn echter twee nadelen. Je zal enkele uren in de file staan. Oh, en de prijzen voor de kaartjes zijn erg hoog. We gaan nu niet de socialist uithangen en zeggen dat de prijzen naar beneden moeten, want zo is de marktwerking nu eenmaal. Voor hen die het echt te prijzig vinden, maar er wel bij willen zijn: er is een oplossing!

Technical Pitlane Assistant

Daarmee bedoelen we niet dat je Alberto Stegeman na moet gaan doen. Integendeel. Men is namelijk op zoek naar collega’s voor in de pitstraat. Jazeker, je leest het goed. Op dit moment zijn er vacatures voor de functie van Technical Pitlane Assistant. Tijdens de DTM betekent dat je een touw vasthoudt en het plebs uit de pitlanes moet duwen. Voor de Dutch GP wordt het echter iets leuker.

Aanraken

Je komt niet alleen in de buurt van de raceauto’s, je kan ze ook daadwerkelijk aanraken! Dat lukt je zelfs niet als je hele goede kaarten voor de Dutch GP hebt. Jazeker, als Technical Pitlane Assistant moet je zorgen dat tijdens de vrije trainingen en kwalificatiesessie dat de auto’s gemanoeuvreerd worden naar de FIA pitboxen om aldaar de auto te laten wegen. Dat laatste word overigens door de FIA gedaan, vals spelen is helaas niet mogelijk. Ook moet je assisteren bij ‘andere werkzaamheden’ in de pitstraat.

Adder onder het gras

Dat laatste betekent waarschijnlijk dat je de boel bij elkaar mag vegen, stofzuigen en dweilen. Wellicht mag je later het strand tussen Noordwijk en Zandvoort aanharken. Maar wat maakt dat uit? Je hebt een officiële functie tijdens een Formule 1 weekend! Veel dichter bij de actie zul je niet komen. Er staat overigens niets over de race zelf vermeld, dus grote kans dat je dan helaas ‘vrij’ bent. Zijn er nog meer addertjes onder het gras? Maar natuurlijk. Ondanks dat de Formule 1 een zeer aristocratische, kapitalistische en commerciële sport is, dien je het werk wel gratis te willen doen. Het gaat om een vrijwillige functie. Voor de context, Hamilton pakt zo’n 40 miljoen per jaar. Niemand komt natuurlijk om jou te zien.

Met dank aan @Wolfssjrd voor de tip!