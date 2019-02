BMW iNEXT overwint ijzige kou van de poolcirkel

Alles om de auto beter te maken.

De productieversie van de BMW iNEXT zal pas over ongeveer twee jaar gebouwd worden in de fabriek in Dingolfing, momenteel is de Beierse autofabrikant druk bezig de auto te onderwerpen aan allerlei verschillende tests. Vandaag deelt BMW een stuk van dit proces, door te laten zien hoe de (gecamoufleerde) iNEXT zich staande houdt op de poolcirkel.

BMW is uiteraard niet zijn verstand verloren en deelt daarom voorlopig nog geen keiharde specificaties over de iNEXT, maar wel geeft het ons een idee wat we van de volledig elektrische auto kunnen verwachten. Het merk belooft vandaag dat fans van het merk zich geen zorgen hoeven te maken, want ook deze auto krijgt een intelligent all-wheel-drive-systeem en een ophanging waarvan BMW zegt dat deze “specifiek voor het model is ontworpen”. Hierdoor moeten klanten zich direct thuisvoelen in de EV.

In de tests die BMW uitvoert wil de autofabrikant o.a. ontdekken hoe de kou invloed heeft op de elektrische systemen. De intensieve proeven die de EV moet doorstaan zijn eigenlijk ontworpen voor BMW’s met verbrandingsmotoren, maar het merk dat de iNEXT hiervan juist zal profiteren. Met name de elektromotor, de batterij en het koelsysteem worden nauw in de gaten gehouden. Of het rijbereik van de iNEXT indrukwekkender zal zijn dan die van zijn concurrenten, dat moet uiteraard nog blijken. BMW zal eigenlijk wel moeten, want het komt als laatste van de Duitse Drie met een grote EV op de proppen. Mercedes en Audi hebben hun eerste telg afgelopen jaar al onthuld.

Dankzij zijn camouflagejas is het lastig te zeggen hoe BMW de iNEXT precies heeft vormgegeven. Puur afgaande op hetgeen we nu kunnen zien lijkt de SUV, of Sports Activity Vehicle (SAV), minder extreem te worden dan het studiemodel waarmee BMW vriend en vijand de stuipen op het lijf wist te jagen. Dat gezegd hebbende, wanneer we een blik werpen op de neus van de auto zien we dat BMW daar twee grote ruimten open heeft gelaten. Dit kan mogelijk betekenen dat de afzichtelijke “grille” van het concept een werkelijkheid zal worden. We bidden van niet, maar weten ook dat het merk na de nieuwe 7 Serie geen grenzen meer kent.