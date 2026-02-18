BMW M duikt de modder in. Ja, echt

Volgens de M-baas past modder verrassend goed bij Motorsport

Als er iets is waar BMW M-rijders van houden, dan is het wel asfalt, apexen, driften en expres niet je knipperlicht gebruiken. Waar ze doorgaans niet echt van houden zijn hoge auto’s. Toch lijkt BMW M nu zelf een beetje olie op dat vuurtje te gooien.

Van kerbstones naar skid plates

Volgens de grote BMW M-baas: Frank van Meel, is het idee van een offroad-M helemaal niet zo gek. In een interview met CarExpert laat van Meel doorschemeren dat Motorsport meer is dan alleen maar snelle rondetijden en driftrecords. Dakar doet namelijk ook gewoon mee.

Het plan? Geen extreem verhoogde XM met stoere banden, maar een compleet ander type M-model. Denk aan minder carbon splitters en meer skid plates. Minder rondetijden, meer grip in los zand. Een ruige M-SUV die het op moet nemen tegen auto’s als de Land Rover Defender Octa en de Mercedes-AMG G63. Lamborghini Urus-types hoeven zich dus geen zorgen te maken.

Nee, dit wordt geen CSL-op-stelten

Voordat jullie nu allemaal gaan stressen. BMW M is heel duidelijk over één ding: semi-heilige badges blijven gewoon semi-heilig. Dus we hoeven allemaal geen nachtmerries te krijgen over SUV-modellen met CS en CSL emblemen. Die labels zijn gereserveerd voor lichtere, scherpere auto’s, niet voor voertuigen die je een grindpad op kan sturen.

Wat wel interessant is, is dat deze mogelijke offroad M waarschijnlijk gebaseerd wordt op een compleet nieuw vlaggenschip-SUV, intern bekend als G74. Dat betekent dat de blubber M geen ladderchassis krijgt, zoals de G-Klasse, maar een platform dat verwant is aan de volgende generatie X5. Productie zou rond 2029 starten in de VS en het model zou uiteindelijk de XM moeten opvolgen. Dat zegt eigenlijk al genoeg.

Paniek bij de purist, glimlach bij BMW

Als we het over styling hebben dan kijk je waarschijnlijk een beetje naar de Neue Klasse-designrichting, uiteraard wel met extra spierballen. Meer bodemvrijheid, grove banden en bescherming waar nodig. Het idee dat BMW M zich misschien gaat wagen aan iets dat niet primair bedoeld is om zo laag mogelijk te liggen, zullen sommige M-fans waarschijnlijk niet kunnen waarderen.

Maar laten we eerlijk zijn: als BMW dit doet, doen ze het waarschijnlijk goed. En mocht je als M-rijder toch allergisch blijven voor alles wat hoog is, dan kun je altijd nog doen alsof hij niet bestaat. Net als bij de XM.