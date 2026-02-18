Koop de auto die Max Verstappen zijn eerste kampioenschap bezorgde

De Aston Martin die Abu Dhabi 2021 onvergetelijk maakte, zoekt een nieuw baasje. Inclusief geschiedenis, discussie en een stevig prijskaartje.

Niet elke auto wordt beroemd door knotsgekke prestaties of een retestrak design. Soms is het het moment waarop hij verschijnt wat hem tot celebrity maakt. Aston Martin heeft zo’n auto nu in de verkoop gezet: de Vantage Safety Car die een hoofdrol speelde in de seizoensfinale van 2021 in Abu Dhabi.

De safety car die iedereen nog kent

Natuurlijk hebben we het hier over DE safety car die op het asfalt scheurde op het moment dat de titelstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton zijn absolute climax bereikte tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi.

Het gaat om de Aston Martin Vantage met de interne aanduiding SC02, bestuurd door vaste safety car-coureur Bernd Mayländer. Toen de lichten doofden, bleef er precies één ronde over. Wat daarna gebeurde is inmiddels wereldberoemd. Of berucht. Dat hangt een beetje af aan wiens kant je staat.

Tussen 2021 en 2023 kwam de Aston in actie tijdens twintig verschillende Grands Prix en legde hij in totaal 4.280 kilometer af tijdens races en tests in de Formule 1, Formule 2 en Formule 3. Geen stomme showauto voor in een glazen vitrine dus, maar een serieus werkpaard dat zijn sporen letterlijk en figuurlijk heeft verdiend.

Speciale Vantage, speciale prijs

Het is niet zomaar een omgetoverde Vantage. Deze beschikt namelijk over 535 pk, een GT4-koelsysteem en een volledig aangepast interieur met FIA-schermen, kuipstoelen en zespuntsgordels. Alsof dat nog niet genoeg is, zijn er ook handtekeningen aanwezig van Fernando Alonso en niet te vergeten, Lance Stroll.

Van de drie gebouwde Aston Martin-safety cars zijn er twee beschikbaar gekomen voor particuliere verkoop. De eerste is al verdwenen in een privécollectie, waardoor SC02 nu de laatste kans is voor verzamelaars.

De vraagprijs voor dit bijzondere speelgoed bedraagt zo’n 600.000 Britse ponden (bijna 700.000 euro). Dat is een flink bedrag maar daar krijg je wel een tof stukje F1-geschiedenis voor terug. Overigens is het ook meteen het einde van een tijdperk: Aston Martin levert inmiddels geen safety cars meer aan de Formule 1. Die taak ligt weer volledig bij Mercedes.



