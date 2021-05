NL'ers geven met name meer geld uit aan brandstoffen - Autoblog.nl

De stijgende prijzen van brandstoffen zorgt ervoor dat veel Nederlanders juist hier relatief veel geld aan kwijt zijn in vergelijking met andere zaken.

Zolang we nog niet terugzijn bij het oude normaal zijn er maar weinig zaken waar je geld op kan stukslaan. In een restaurant uit eten of een grote vakantiereis naar een land bijten de EU is er niet bij. Maar waar gaat het geld dan heen? Nou, een flink deel besteden we aan brandstoffen voor onze auto’s.

Stijgende prijzen brandstoffen belangrijke factor

Uit de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt de stijgende prijzen van brandstoffen een opwaarts effect heeft op de inflatie in april. De prijzen voor brandstof waren in april 18,3 procent duurder dan een jaar eerder. In deze lentemaand ging de prijs flink omhoog, want in maart was er nog sprake van een stijging van ‘slechts’ 10,7 procent. De gemiddelde literprijs voor benzine was vorig jaar in april 1,468 euro. Het gemiddelde voor april 2021 komt uit op 1,746 euro.

Niet alleen benzine, maar ook diesel is duurder geworden. Dat zat nog op een gemiddelde van 1,224 euro in april vorig jaar. April dit jaar noteert een gemiddelde van 1,387 euro. Het CBS tekent wel op dat niet enkel de stijgende prijzen voor brandstoffen een opwaarts effect heeft op de inflatie in april. Ook elektriciteit, gas, kleding en schoenen zijn hier verantwoordelijk voor. De inflatie in april komt volgens het CBS uit op 1,9 procent. Dat is iets boven het gemiddelde in de EU.