BMW M laat unieke M-projecten zien, twee met V12

BMW M laat unieke objecten zien die het helaas net niet gehaald hebben.

BMW Motorsport (of ///M als je geen M hebt) is 50 jaar oud en dat krijgen we te horen ook. De speciale divisie van BMW is het schoolvoorbeeld van hoe zo’n operatie werkt. Althans, tot 2009. Je pakt een reguliere BMW, op zich al geen verkeerde basis, en gaat aan de slag met de motor, het onderstel en alles wat erbij komt kijken.

Veel van de modellen zijn vrij logisch en kwamen ‘in opdracht’ van BMW zelf. Denk aan een de M3 en M5. Daarbij zijn er ook projecten waarbij ze bij BMW M zelf aan de slag zijn gegaan en BMW het zo cool vond, dat de auto in productie mocht gaan. Denk aan de BMW M Coupe of BMW 1M Coupé.

BMW M laat unieke projecten zien

Maar niet alle hersenspinsels halen het uiteindelijk. Er zijn zat projecten die nooit het levenslicht zien. Dat kan allerlei redenen hebben. De basis van het model blijft niet lang genoeg in productie, de markt die te klein is of en dat de kosten simpelweg te hoog zijn. Meestal gaat zo’n project de shredder in en gaan ze verder.

Gelukkig heeft BMW enkele van die auto’s gewoon bewaard. Die staan dan vervolgens in een grote parkeergarage dat meer wegheeft van een kluis. Op een paar afbeeldingen na en summiere informatie, horen we er nooit meer wat van. De laatste toevoegingen waren de onbekende CSL-modellen.

Maar nu is dat anders! BMW heeft namelijk drie unieke M projecten eventjes uit de mottenballen gehaald. De auto’s zijn nu voor het eerst in het echt te bezichtigen. Daarnaast hebben ze digitale aandacht eraan gegeven en natuurlijk helpen wij dan ook een handje!

BMW M Roadster V12 (E36/7)

Het gaat om drie projecten. De eerste is de BMW M Roadster (E36/7) met de M73B54-motor, een 5.4 liter V12 afkomstig uit de BMW 850Ci. Qua vermogen valt het ietsje tegen, want de standaard M Roadster met zes-in-lijn had 321 pk bij introductie, deze versie met V12 levert 326 pk. Volgens BMW was de motor veel te zwaar en was dat niet goed voor de balans. Maar de brute kracht van zo’n V12 (490 Nm) maakt het wel een bijzonder ding. Opmerkelijk, de M73B54-twaalfcilinder is geen M-product.

BMW M8 (E31)

Dat is wel het geval met het volgende project, de M8. Zoals bekend was BMW bezig met de ontwikkeling van een 8 Serie die het kon opnemen tegen Ferrari’s. Een finaciële crisis gooide roet in het eten, waardoor de M8 nooit het levenslicht zou zijn. Wel kregen we een semi-M-versie van de 8 Serie, de 850 CSI met de S70B56-motor, dus een echte M-motor. Dat dan weer wel.

BMW M5 Cabriolet (E34)

Het laatste project is nog altijd het meest vreemd. De BMW M5 Cabriolet. We zien wat er BMW M aan is. De wielen, de lak (Techno Violet!), de 3.8 liter zescilinder. Je kon de E34 als sedan of als stationwagon (Touring) krijgen. Maar er is dus ook een cabrio van gemaakt. Het gekke is, er is geen ‘gewone’ 5 Serie cabrio. Meestal is een M op basis van een andere bestaande BMW, maar dat is de 5 Serie cabriolet niet.

Tenslotte kan je de complete video hieronder bekijken:

Met hartelijke dank aan Maxim voor de tip!