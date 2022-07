Max Verstappen reed op Silverstone met iets te veel vleugels…

Alleen waren het niet de vleugels van hemzelf waar Max mee rondreed…

Het was een leuke race zondag op Silverstone. Of zoals de commentatoren van Viaplay zouden zeggen, “het was een ULTRA leuke race zondag”. Er was van begin tot eind iets te beleven en het was vooral zo leuk omdat er meerdere teams voor de overwinning streden en er uiteindelijk een debuterende winnaar gehuldigd werd.

Dat Max Verstappen deze keer niet meedeed om het podium mocht de pret niet drukken, zelfs niet voor de verstokte Max-fans. Hij had het namelijk veel te druk met het van zich afhouden van Mick Schumacher voor plek 7. (Schumacher vs Verstappen, 1994 iemand?)

We wisten al een beetje wat er aan de hand was en waarom die Red Bull niet vooruit te branden was, maar nu hebben we er ook beeld bij. Max reed namelijk met te veel vleugels!

Max Verstappen reed met te veel vleugels

Dat klinkt misschien raar en het ziet er ook nog eens uit alsof we het hier verkeerd hebben gespeld. Want het moet ‘vleugel’ zijn niet ‘vleugels’. Normaal gesproken wel, maar in dit geval is het correct. Max Verstappen reed met te veel vleugels. En een van die vleugels was niet van hem.

Hij toonde namelijk na de race het stuk vleugel dat in zijn auto was achtergebleven en dat zorgde voor een verstoring van de aerodynamica. En dat was me nogal een flink stuk van een vleugel. En dat kwam niet van zijn eigen auto, maar van een Alpha Tauri.

Je zou er maar net lopen met je kinderwagen

Als je ziet hoe groot het stuk carbon was dat Verstappen met zich meedroeg tijdens de race, is die zevende plek alsnog een wonder te noemen. En gelukkig dat dit brokstuk niet op volle snelheid van de auto afvloog, je wil niet meemaken wat er gebeurt als iemand dat in zijn gezicht krijgt. Je zou er maar net lopen met je kinderwagen…

Volgende race in Oostenrijk rijdt Max Verstappen weer gewoon met zijn normale hoeveelheid vleugels. Laten we als laatste hopen dat de FIA voor nu niet zo goed heeft opgelet en geen onderzoek instelt naar het te veel aan vleugels voor Verstappen.

Dat zie ik ze namelijk nog wel doen ook!

Fotocredit: De Facebookpagina van Gomax