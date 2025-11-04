BMW M trekt de stekker uit deze modellen

Wat jaren geleden al in de pijplijn zat wordt nu definitief.

Van de huidige BMW M2 is er alleen een M2 en een M2 CS. Geen Competition. Dat was met de vorige generatie wel anders. Wen er maar aan. Dit is het nieuwe normaal. Het idee zat al in de pijplijn sinds 2023 en gaat nu de werkelijkheid worden.

BMW M Competition

Jarenlang stond Competition voor de iets scherpere, krachtigere versie van een toch al bloedsnelle M. Ik heb zelf ook een “Competition” in plaats van een instapper, zit er bij de M2 F87-generatie wel een groot verschil tussen de instapper en de gewone. Bij een M3, M4 of M5 is het vooral een software-dingetje.

Tijdens de 2025 Tokyo Motor Show bevestigde BMW M-baas Frank van Meel dat de badge niet meer terugkeert. Daarover bericht BMW blog. Van Meel legt uit dat het oorspronkelijke idee simpel was. BMW wilde, net als sommige concurrenten, een tweedeling aanbieden: een “gewone” M en een Competition met wat meer vermogen, straffere demping en subtiele designwijzigingen.

Dat werkte even goed, maar er bleek een klein probleem: bijna iedereen kocht de Competition. Daarom is de beslissing genomen om te kappen met Competition en gewoon één model aan te bieden.

Minder badges, meer duidelijkheid

Het verdwijnen van de Competition-badge past in een bredere schoonmaakactie binnen BMW M. Het merk wil minder badge-chaos en meer overzicht. In plaats van een wirwar aan versies, kiest M voortaan voor een helder drieluik:

M – de standaard high-performance versie (nu dus altijd vol vermogen)

M CS – de gelimiteerde, lichter uitgevoerde specials

M CSL – het absolute topmodel, voor de echte verzamelaars

Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat CS het oude Competition is. Maar ze willen bij BMW M vast dat je dit niet zo ziet. Maar nu snap je in elk geval waarom er geen Competition komt van toekomstige M-auto’s.

Nu zal mijn M2 Competition vast enorm in waarde gaan stijgen. Want zo werkt dat toch met auto’s? Als iets niet terugkomt stijgt het in waarde? Of zoiets.