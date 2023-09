Scheiße! Gewone BMW M modellen gaan verdwijnen

De gewone BMW M modellen gaan verdwijnen. Het moet allemaal extra zijn.

M GmbH was ooit net zo puristisch als haar producten. Het was ondenkbaar dat er ooit een X5M, X6M of M7 zou komen. Veel te log, veel te zwaar, veel te vierwielaangedreven. Daar wilde men de fameuze baaaaaaadge niet aan blootstellen. Ook niet toen Mercedes een R-Klasse AMG enzo maakte.

Maar uiteindelijk hebben de marketing-B0iZ gewonnen. De M7 is er nooit gekomen, maar van de X-modellen kan je nu ook een ‘M’ kopen. Of zelfs een ‘M Competition’. De lekkere marge op dit soort badges kon BMW niet laten liggen uit puristische overwegingen.

Inmiddels heeft bijna alles een M-badge. Een M235i Gran Coupe, een M760e xDrive, op alles prijkt hetzelfde logo als op de E46 316i van de buurjongen. Logischerwijs heeft dit de baaaaaaaadge nogal gedevalueerd. Dat werkt immers hetzelfde als bij geld. Als je er een heleboel gratis bij drukt, wordt elke losse Euro steeds minder waard.

En dus denkt M GmbH eraan om de ‘gewone’ M uit te faseren. Die is namelijk niet speciaal genoeg meer. Mensen willen nu op zijn minst een M Competition, of nog liever een M CS of M CSL. De X5M en X6M zijn al niet meer beschikbaar zonder de toevoeging ‘Competition’. Neerlans trots Frank van Meel zegt:

The M brand introduced the Competition layer, which actually now has become the new normal. So the standard M will go away or more or less already has gone away… We’re not going to split any longer between M and M Competition, it will all be Competition in the future.

Frank van Meel, is zelf altijd competitief bij het tafeltennissen op de camping