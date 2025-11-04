Chinezen vestigen wéér een nieuw wereldrecord

De Chinezen pakken ieder record wat ze kunnen pakken.

De Chinezen zijn ijverig op recordjacht. Zo pakte YangWang recentelijk het record voor de snelste productieauto ter wereld én het ‘Ringrecord voor EV’s. Dat laatste record was hiervoor ook al in handen van een Chinees merk, namelijk Xiaomi. Nu hebben ze wederom een nieuw record te pakken.

Oké, deze keer is het record wat specifieker. Het gaat om het Guinness World Record voor de snelste drift met een elektrische auto. Dit soort records zijn aan de ene kant een beetje flauw, aan de andere kant is het leuke pr-stunt. Op deze manier heeft Porsche ook al diverse Guinness World Records op hun naam geschreven.

De auto die het record heeft gevestigd is de Hyptec SSR (wie kent ‘m niet?). Hyptec is een submerk van GAC, een van de grote Chinese concerns. Deze auto heeft een driftje neergelegd met een snelheid van 213,52 km/u. Eerlijk is eerlijk: dat is best indrukwekkend.

Zoals je kunt zien op de beelden heeft GAC wel een gigantische lap asfalt gebruikt voor deze actie. Er was dus weinig waar de stuntpiloot tegenaan kon knallen. Toch is het ongetwijfeld moeilijker dan het lijkt om de auto onder controle te houden bij een dergelijke snelheid.

De Hyptec heeft in ieder geval genoeg vermogen om een drift in te zetten, namelijk 1.224 pk. De SSR is zowel met achterwielaandrijving als met vierwielaandrijving leverbaar. Welke versie voor dit record is gebruikt wordt nergens vermeld, maar je zou zeggen de RWD.

Hyptec is niet het eerste merk dat een gooi doet naar dit specifieke record. Dit stond eerst op naam van de Zeekr 001, die al driftend een snelheid van 207 km/u noteerde. Beide prestaties verbleken echter bij het overall record: een Nissan GT-R drifte in 2016 met een snelheid van 305 km/u.