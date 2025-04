Goed nieuws: BMW komt met meer speciale modellen

De Skytop was meteen uitverkocht, dus dat smaakt naar meer.

BMW kwam vorig jaar enigszins verrassend uit de hoek door de exclusieve Skytop in productie te nemen. BMW heeft al vaker dergelijke concept cars getoond op Villa d’Este, maar die gingen nooit in productie. Maar nu zien ze daar toch brood in.

Het scheelt natuurlijk dat de Skytop geen volledig nieuw model is. Het is feitelijk niets meer dan een M8 met een ander koetswerk. Een klassiek gevalletje coachbuilding dus. Rolls-Royce verdient hier al een leuk zakcentje mee, door one-offs te verkopen voor absurde bedragen.

BMW dacht dus: dat kunnen wij ook. Uiteraard kan BMW wat minder vragen dan Rolls-Royce, maar daarom is de oplage ook iets groter. Van de Skytop worden 50 exemplaren gebouwd. En je raadt het al: die zijn allemaal uitverkocht. De 3.0 CSL (eveneens gelimiteerd op 50 stuks) was ook zo uitverkocht, ondanks het prijskaartje van zeven ton.

Dat smaakt naar meer, zou je denken. En inderdaad: BMW heeft plannen om nog meer gelimiteerde modellen uit te brengen. Dat laat Sylvia Neubauer van BMW weten tegenover AutoExpress. Ze zegt dat er dit jaar weer iets aan zit te komen op Villa d’Este.

Dat wisten we al, maar het lijkt er dus op dat dit wederom een productieauto wordt. Dat maakt het natuurlijk een stuk interessanter. Ook hint Neubauer naar gelimiteerde M-modellen. En dan moet je dus denken aan echt unieke modellen, geen slappe special editions die het moeten hebben van hun kleurtje.

Het ligt voor de hand dat deze auto’s allemaal gebaseerd zijn op bestaande modellen, maar Neubauer houdt ook de deur open voor een echte halo car. Ze zegt dat deze ook onderdeel uitmaakt van de toekomstplannen, maar voegt er aan toe: “Laten we wachten op het juiste moment.”

Een nieuwe M1 hoeven we dus niet op korte termijn te verwachten, maar wel exclusieve limited editions. Die zullen ongetwijfeld peperduur zijn, maar toch leuk dat BMW het doet. We zijn benieuwd wat ze in petto hebben voor Villa d’Este.

Bron: AutoExpress