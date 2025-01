BMW verslaat concurrentie dankzij EV’s en M-modellen

De autoverkopen van BMW in 2024 op een rijtje.

Autofabrikanten hebben aan het begin van het jaar nog even de tijd nodig om alle verkopen zorgvuldig te verwerken. Vervolgens moet er een analyse op worden losgelaten en er een marketingsausje overheen komen. Pas dan mag de buitenwereld horen hoe het merk gepresteerd heeft in het afgelopen jaar. Zo deelt vandaag ook BMW de autoverkopen van 2024.

Het eerste dat opvalt: ondanks minder verkopen in 2024 dan in 2023, blijft BMW voor op merken als Audi, Mercedes en Tesla. BMW verkocht in 2024 in totaal 2,2 miljoen nieuwe auto’s. Dat is 2,3 procent minder dan in 2023.

Net als veel andere Europese premiummerken wijt BMW de daling aan China. De autoverkopen van BMW in China gingen met 13,4 procent omlaag naar 714.530 stuks. Daarmee is Azië nog net de succesvolste markt voor BMW (960.951 verkopen) gevolgd door Europa (947.235 verkopen).

Veel meer elektrische BMW’s verkocht

Het Beierse bedrijf weet de tegenslag in China prima weg te poetsen. Dat komt voor een groot deel dankzij de gegroeide EV-verkopen. Ten opzichte van 2023 gingen de EV-verkopen met 13,5 procent omhoog naar 426.594 elektrische BMW’s. Met een ‘sterk en uitgebreider productassortiment’ denkt BMW-topman Jochen Goller dat BMW ook in 2025 weer meer EV’s gaat verkopen.

Weer meer autoverkopen voor BMW M in 2024

Na het recordjaar 2023 verkocht BMW in 2024 nog meer M-modellen: 206.582 stuks, een stijging van 2,1 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Daardoor had bijna op de tien BMW ’s (9,4 procent) een M-badge op de bips. Let wel: hieronder vallen ook M Performance-modellen. BMW benoemt de i4 M50 tot bestverkochte M-auto van 2024. Maar ook de M2 had een goed jaar. De verkopen stegen met maar liefst 64 procent.

Volgens de Bovag had BMW in Nederland ook een sterk jaar met 21.327 registraties. Daarmee komt BMW Nederland bijna op gelijke hoogte met Skoda (21.535 registraties) dat natuurlijk in een heel andere vijver vist. En dat terwijl de grote nieuwe line-up nog moet komen. Ik ben benieuwd hoe die compleet Neue Klasse gaat presteren.