BMW gaat 40 (!) modellen lanceren in 2 jaar tijd

De komende tijd hebben we geen gebrek aan BMW-nieuws.

We worden er wel eens van beschuldigd dat we BMWblog zijn, maar ja, wij kunnen er ook niet aan doen dat BMW zoveel nieuws heeft. En de komende tijd gaan er nog een hoop nieuwe BMW’s bij komen. Maak je borst maar nat.

BMW licht een tipje van de sluier op tijdens de bekendmaking van de jaarcijfers. Die zijn overigens niet geweldig. De winst daalde met 37 procent naar 7,7 miljard. Ook verkochten ze 4,4 procent minder auto’s, wat neerkomt op 2,2 miljoen auto’s. Dat lag niet aan EV’s, want de verkoop daarvan steeg wél met 13,5 procent. Maar dat konden we in januari al melden.

BMW heeft echter genoeg in petto voor de komende tijd. Ze hebben tussen nu en 2028 namelijk 40 (!) nieuwe lanceringen gepland. Uiteraard zijn dat niet allemaal nieuwe modellen, maar ook nieuwe versies van bestaande modellen. CEO Oliver Zipse vertelt dat al deze modellen een Neue Klasse-DNA zullen krijgen.

De allereerste auto op het langverwachte Neue Klasse-platform wordt in september onthuld op de IAA. Dit is de productieversie van de Vision Neue Klasse X, die officieel iX3 gaat heten. Dit model wordt louter elektrisch en staat dus los van de X3 met verbrandingsmotor.

Het volgende Neue Klasse-model wordt een “sportieve sedan” die nog geen naam krijgt van BMW. Maar dat is natuurlijk de elektrische 3 Serie, ofwel de i3. Die auto komt in 2026. Beide modellen zullen gebruik maken van 800V-technologie, zoals Mercedes eerder deze week introduceerde op de nieuwe CLA.

Het ‘DNA’ van de Neue Klasse-modellen zal vervolgens ook zijn weg vinden naar de rest van het BMW-gamma. Daarbij moet je denken aan zowel de designtaal als de technologie.

BMW gaat niet alleen EV’s en auto’s met een verbrandingsmotor lanceren, maar óók een waterstofauto. Ze hadden ‘m al eerder aangekondigd, maar voor 2028 staat nog steeds een waterstofauto gepland. Deze wordt ontwikkeld samen met Toyota. Die hebben er ten slotte verstand van.