BMW M: we hebben geen plafond qua vermogen

Hoeveel paardenkrachten zijn nog te overzien voor BMW M GmbH producten?

De pk-wedloop begint een beetje uit de hand te lopen. BMW M heeft noodgedwongen voor vierwielaandrijving gekozen voor onder andere de M5 en de M8. Grote kans dat de M3 en de M4 ook met BMW M xDrive uitgerust zal worden.

Het automerk moest eigenlijk wel. De vorige generatie M5 en M6 hadden 560 pk op de achterwielen. De M5 30 Jahre had zelfs 600 pk op de achterwielen. Het hoefde maar een beetje nat of koud te zijn of de hulpsystemen konden aan de gang.

Uiteindelijk is gekozen voor slimme vierwielaandrijving. Net als bij Mercedes-AMG, kwam er een systeem dat het vermogen op de vooras kan loskoppelen. Zo heb je toch nog honderd procent van de vermogen op de achterwielen, mocht je dat willen.

Met vierwielaandrijving is meer vermogen goed mogelijk, maar wat is de grens? Inmiddels is 625 pk bij BMW M het nieuwe normaal. Er zit nog meer in het vat, zeker als toekomstige performance auto’s een hybride zullen zijn. Met de hulp van een elektromotor is honderd pk erbij peanuts.

De kans dat we naar 700 pk gaan met de auto’s van BMW M is niet ondenkbaar. Volgens Markus Flasch, CEO van BMW M, is er geen plafond als het gaat om vermogen. Dat vertelde hij in een interview met Whichcar.com.au. Voor de Nederlandse koper angstaanjagend gevaarlijk voor het roze pasje. Een zuchtje gas en die 100 km/u is gepasseerd. Nog iets meer gas en voor je het weet moet er een tijdelijk afscheid van het rijbewijs worden genomen.