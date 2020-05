Hoe zit het met de flitsers in Nederland?

Er zijn veel minder auto’s op de weg te vinden. Hoe zit dat dan met de mobiele flitsers?

Sinds de invoering van 100 km/u is het oppassen geblazen met die rechtervoet. Met een zucht en een scheet zit je al 10 km/u boven de geldende maximumsnelheid. Zeker met de lege wegen in deze coronaperiode is de verleiding groot. Je was nog nooit zo blij met cruise control.

Voor oom agent in de berm zijn het dagen dat het vaak bingo is. Op sociale media regent het berichten over ‘corona-racers’. Automobilisten die al dan niet alleen het gaspedaal even intrappen op de veelal lege wegen. Het geeft het gevoel dat de politie op veel plekken staat te flitsen, maar dat valt wel mee. BNR heeft namelijk de cijfers opgevraagd van Flitsmeister.

Uit de gegevens van Flitsmeister blijkt dat er 5.553 flitsers zijn gemeld in de periode van 16 april tot en met 1 mei in 2019. In 2020 is dit aantal sterk gedaald naar 4.086 flitsers. Hoeveel er beduidend minder flitsers zijn, is het nog steeds oppassen geblazen dus. Zeker met die 100 km/u in het achterhoofd.

Verder merkten de makers van Flitsmeister op dat het app-gebruik met 30 tot 40 procent is afgenomen. Wel is het zo dat het verkeer langzaam weer begint toe te nemen op de Nederlandse wegen. De coronamaatregelen gelden in Nederland nog tot en met tenminste 20 mei. Met een eventuele versoepeling zal het verkeer, en mogelijk dus ook de flitsers, weer gaan toenemen op de wegen.

