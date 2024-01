BMW M2 krijgt dit jaar al een update, met meer power

Nu al een update voor de M2? Ja, nu al.

De BMW M2 is gevoelsmatig nog maar net onthuld, ook al was de onthulling alweer een kleine anderhalf jaar geleden. Toch zou het zomaar kunnen dat je de eerste nog moet tegenkomen in het wild. Daarom zou je niet verwachten dat de M2 dit jaar al een update krijgt…

Toch is het zo: volgens insiders staat er dit jaar al een update op de planning voor de nieuwe M2. Het gaat (helaas…?) niet om een facelift, maar wel om een technische update die meer vermogen met zich meebrengt. Kennelijk is 460 pk niet genoeg voor de instapper van BMW M.

Volgens de inside information van Bimmerpost krijgt de BMW M2 er dit jaar 20 pk bij, waarmee het totaal op 480 pk komt. Daarmee zou de M2 dus op gelijke voet staan met de standaard M3 en M4. Het koppel van de M2 (550 Nm) is al gelijk aan de M3/M4, dus dat blijft waarschijnlijk hetzelfde.

Volgens Bimmerpost gaat het hier niet om een Competition-versie, mocht je dat denken. De BMW M2 krijgt dus gewoon standaard extra power. Wel zit er nog een BMW M2 CS in de pijplijn. Die staat voor 2025 op de planning.

Naast extra vermogen zal de M2 na de update ook wat leuker aan te kleden zijn. Reken op meer velgopties en meer kleuren. Zoals we vorige maand al schreven wordt de M2 mogelijk leverbaar in paars (Twilight Purple). Daarnaast worden naar verluidt Skyscraper Gray, Mineral Red, Portimao Blue en Sao Paulo Yellow toegevoegd aan het kleurenpallet.

Meer kleur is natuurlijk altijd welkom en meer vermogen, tsja… dat vinden we ook niet erg. De vernieuwde BMW M2 zal volgens de inside information in augustus dit jaar in productie gaan.

Bron: Bimmerpost