BMW M2 xDrive belooft een spektakel te worden

De BMW M2 maar dan met xDrive. Deze variant is mogelijk onderweg.

Goed, de huidige generatie BMW M2 is wat zwaarlijvig, maar het recept is prima. Zes-in-lijn, achterwielaandrijving en een goede wielbasis. Niets mis mee. Maar toch vinden sommigen toch vierwielaandrijving prettiger. Het is niet voor niets dat Porsche naast de Carrera (S) ook succes heeft met de 4S als het gaat om de 911.

De BMW M3 en M4 zijn er ook met xDrive te krijgen. Sterker nog, de M3 Touring is er uitsluitend met xDrive. Kortom, een BMW M2 xDrive klinkt zo gek nog niet. Volgens BMW Blog hebben de bobo’s bij het Duitse automerk nog geen groen licht gegeven voor de uitvoering, maar zijn ze heel dichtbij. En het belooft een spektakel te worden.

De focus zou op snelheid komen te liggen met deze nieuwe variant. De handgeschakelde zesversnellingsbak verdwijnt en daar blijft enkel de automaat over. In combinatie met meer vermogen (speculaas over max 520 pk) betekent een M2 om je vingers bij af te likken. Een 0-100 tijd van 3 seconden en een beetje. Tijden die normaal zijn voor een supercar.

M xDrive

Met het M xDrive systeem kan de aandrijving op de voorwielen optioneel uitgeschakeld worden. Zo heb je alsnog een M2 met achterwielaandrijving. Mits BMW kiest voor deze vorm van xDrive tenminste.

De BMW M2 met xDrive zou pas in 2026 verschijnen. Dat duurt dus nog wel even. Bovendien staat er eerst nog een andere uitvoering op de agenda in vorm van de M2 CS. Het hardcore model van de dikste 2 Serie. Want na de M5 CS en de M4 en M3 CS krijgt ook de tweede generatie M2 weer een CS-uitvoering.