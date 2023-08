Ferrari is heel trots op deze gekke Roma

Twee verschillende kleuren stoelen in je Tailor Made Ferrari Roma.

Alles is mogelijk, dus waarom niet compleet idioot gaan? Een beetje oneerbiedig, maar Ferrari heeft met deze Tailor Made Roma wel bijzonder uitgepakt. Het is natuurlijk een visitekaartje van de Italiaanse autofabrikant om te laten zien wat er zoal mogelijk is.

De Roma is het chique, ingetogen model van Ferrari. Het merk presenteerde de auto zonder de Scuderia schilden op de zijkant van wagen. Optioneel kun je het alsnog aanvinken. Zoals op deze Tailor Made het geval is. Maar dat is zeker niet het enige wat opvalt aan de Italiaan.

Het uitgevoerde model is een ode aan de Tour de France. Niet al die fietsers in te strakke pakkies, maar de race die tussen 1899 en 1986 plaatsvond. De Tailor Made Ferrari Roma is blauw van kleur, met de Franse vlag die op de auto terugkomt. Het getal 4 is geplaatst onder de Scuderia schilden.

In het interieur is het pas echt andere koek. Twee verschillende kleuren stoelen. Rood voor de bestuurder. Blauw voor de passagier. De middenconsole heeft een houten inleg, fraai!

De Ferrari Roma is de instap-GT van het merk, tegenwoordig ook verkrijgbaar als Spider. Onder de kap geen lofzang van een twaalfcilinder, maar een geblazen V8 met twee turbo’s. Niet dat je met 620 pk en 761 Nm koppel ook maar iets te kort komt. Ja, een stukje geluidsbeleving.

De aanpassingen hebben uitsluitend betrekking tot het exterieur en interieur. De Tailor Made Ferrari Roma is niet krachtiger dan een standaard exemplaar. Een rijdende reclamezuil voor het personalisatieprogramma van het luxemerk uit Maranello, zo moet je het zien.