Officieel: Alpha5 is de nieuwe DeLorean!

De DeLorean leeft weer! Italdesign brengt het iconische model terug als de DeLorean Alpha5.

Na een periode van teasers en aankondigingen is het doek getrokken van de DeLorean Alpha5. Het voertuig is een moderne interpretatie op de iconische DMC-12. De invloeden zijn overduidelijk te zien. Kijk alleen al naar de vleugeldeuren bijvoorbeeld.

De toekomst is elektrisch, Morty. Dus ook van de DeLorean Alpha5. Onderhuids zit een batterijpakket met een capaciteit van 100 kWh. De actieradius bedraagt 483 kilometer. Trap je het pedaal maximaal in dan moet je in 3,4 seconden de 96 km/u (60 mph) kunnen halen. De topsnelheid is elektronisch begrensd op 241 km/u.

De nieuwe DeLorean Alpha5 is getekend door Italdesign en heeft een rank ontwerp. Met een CW-waarde van 0.23 is het ook nog eens een bijzonder efficiënt design. Goed voor de actieradius en zo’n gestroomlijnd model ligt ook ontzettend prettig op het netvlies.

Het is geen kleine elektrische auto. De Alpha5 is bijna 5 meter lang, 2 meter breed en 1,37 meter hoog met de vleugeldeuren in een gesloten positie. DeLorean is van plan om 88 exemplaren te maken van de Alpha5. Natuurlijk een verwijzing naar de snelheid van 88 mph die nodig was om te kunnen tijdreizen.

Tijdreizen zit er met de Alpha5 voor zover bekend niet in. Over tijd gesproken. Later deze zomer is de publieke onthulling waarbij de wereld het model voor het eerst in het echt kan bekijken. In 2024 start de verkoop.