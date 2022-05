Nederlanders gooien tank niet helemaal vol

Gewichtsbesparing? Of zijn de confronterende brandstofprijzen een reden om de auto toch niet helemaal vol te tanken.

De stijgende brandstofprijzen zijn dit jaar een pijn in de kont. En dat is niet het enige. Nog veel meer dingen in ons dagelijks leven zijn duurder geworden. Reden voor veel mensen om de auto niet helemaal vol te tanken. Ondank de accijnsverlaging blijven mensen bewust de auto minder voltanken dan normaal het geval is. Die conclusie trekt ING op verzoek van BNR.

Niet zo gek, want in de afgelopen periode zijn de prijzen er niet minder mals op geworden. Sterker nog, de prijzen zijn verder gaan stijgen. Daardoor tanken we ongeveer op het niveau van voor de accijnsverlaging. Nederlanders voelen geen verschil, terwijl de staat een deel van de inkomsten via accijns moet missen. Aan de andere kant was de situatie nog prijziger geweest als er geen accijnsverlaging was gekomen.

De auto niet helemaal voltanken is een strategie waar blijkbaar nog veel Nederlands aan vasthouden. Het “Ik tank altijd voor 50 euro”-principe is vooral iets psychologisch. Feit is dat je minder kilometers maakt op een tank door de stijgende prijzen. Daardoor moet je weer sneller naar de pomp in vergelijking met iemand die de auto wel volgooit. Tenzij je naast een tankstation woont betekent dat extra kilometers maken waardoor je onder de streep mogelijk in stapjes juist meer kosten maakt.

Tankstations hebben bevestigd dat ze inderdaad zien dat automobilisten minder uitgeven aan de pomp. De brandstofprijzen zijn 21 procent gestegen in vergelijking met september vorig jaar. Pomphouders zien de omzet van pinautomaten slechts 15 procent toenemen. De omzet blijf achter doordat Nederlanders minder zijn gaan tanken.

Meer ritjes op de fiets, de tank van de auto niet helemaal volgooien en gewoon minder kilometers maken wanneer de mogelijkheid er is. Op deze manieren proberen Nederlanders om te gaan met de toch wel confronterende brandstofprijzen.