BMW M3 CS Touring configurator is voor mensen met keuzestress

Keuzestress ga je niet tegenkomen bij de configurator van de BMW M3 CS Touring. En dat is niet het enige dat je niet gaat tegenkomen.

BMW beloofde geen bijzondere varianten te bouwen van de M3 Touring. Het merk verwachtte dat net als bij de enige M Tourings ooit, de M5 E34 en E61, de verkopen zouden tegenvallen en je maar met moeite kan slijten. Bij de M3 Touring, de eerste M3 estate ooit, is de realiteit andersom. Ze zijn niet aan te slepen. Dus vond BMW het toch tijd om net als de sedan de Touring een extra ruig randje te geven door hem als Competition Sport uit te brengen.

BMW M3 CS Touring

Het recept is daarom ook niet veel anders dan bij de sedan. Alles specifiek moet je maar lezen in het gelinkte artikel van vanmorgen, want nu staat ook de configurator live. De prijs wisten we al: vanaf 213.041 euro. Da’s een flinke sloot meer dan de M5 Touring maar ook 53.000 euro meer dan de M3 Touring Competition.

Duurste configuratie

Maar nou komt de lol: eigenlijk valt het allemaal best wel mee. Je kan namelijk helemaal loco gaan op de M3 Touring. Lakkleurtje hier, Individual-leder daar, M Drivers-pakket erop en ineens kost ‘ie geen 160.000 euro maar ruim 195.000 euro. En al zullen de meningen hierover verdeeld zijn: de CS biedt dusdanig meer dat een verschil van 18.000 euro makkelijker goed te praten is.

Nu horen we je denken: en wat gebeurt er dan als je de BMW M3 CS Touring zo dik mogelijk aankleedt in de configurator? Dat hebben we gedaan en dan komen we uit op een schrikbarende prijsstijging van 1.900 euro. De reden waarom is simpel: je hebt niks te kiezen. Zo goed als, dan. Je hebt maar een paar keuzes te maken en dat is mooi. Zo zie je op de foto’s waarschijnlijk dat je kan kiezen tussen bronzen/’gouden’ of zwarte velgen. Meerprijs? 0 euro. Interieurkleuren kiezen mag niet: er is maar één optie. Momenteel kan je zelfs enkel zwart kiezen als lakkleur, al zegt BMW in het persbericht dat de getoonde kleur Laguna Seca Blue én de kleur die BMW op hun socials gooide, British Racing Green, ook beschikbaar zijn. Naast Frozen Solid White, een mat witte kleur die op de M3 CS Sedan ook beschikbaar was.

All-inclusive

En de rest? Je mag het kiezen of achterwege laten, maar veel geld kost het niet. Een lederen sportstuur, M Compound- of carbonkeramische remmen, een veerpootbrug: het is optioneel, maar erbij bestellen kost precies 0 euro. Individual uitrusting zoals Shadowline-spul zit ook allemaal inbegrepen. Het enige wat je nog moet bijbetalen desgewenst is geluidswerende ramen voor 213 euro, een verwarmd stuurwiel voor 288 euro, een bagageruimtepakket (anti-sliprails en een knop om de stoelen vanaf achter neer te klappen) à 469,50 en de klapper: het Driver Assist-pakket (zaken als Lane Keep Assist en allerlei ander sensor-gepiel) van 960 euro en 70 cent.

De lakkleuren staan nog niet op de configurator van de BMW M3 CS Touring, maar er staat wel dat je de Individual Visualizer in de gaten moet houden voor de opties. Die is momenteel nog niet geüpdatet, maar dat komt vast. Bij de reguliere M3 Touring kost zo’n kleur een grove 5.000 euro, dus wellicht dat dat de meerprijs nog ietsje hoger maakt. Voor de rest: een BMW samenstellen kan niet makkelijker dan bij de M3 CS Touring. Overigens moet je snel zijn: de M3 CS is na één jaar al uit productie gehaald en zo snel kan het ook gaan bij de Touring.