Welbekende Opel-tuner tapt eens uit een ander vaatje

Gerenommeerde Opel-tuner Irmscher doet het eens met een ander merk.

Wat hebben de Chevrolet Camaro, Chevrolet Kalos, Dodge Journey, Isuzu Gemini, Kia Cee’d en Peugeot 407 gemeen? Dat je van al deze auto’s upgrades kon krijgen bij Irmscher. Dat terwijl je bij die Duitse tuner vooral denkt aan verdikte Opels zonder logo in de grille.

Geen Opel

Veruit de meeste creaties van Irmscher baseerden zich of hadden iets te maken met Opel. Tegenwoordig al helemaal. Van Corsa tot Vivaro kun je weer kneiterdikke bodykits krijgen van het bedrijf uit Remshalden, maar het blijft dus voornamelijk bij Opel. Er is één uitzondering in de moderne wereld.

Irmscher doet namelijk naast de Vivaro ook iedereens favoriete busje: de Volkswagen ID. Buzz. Misschien door het gemis van een ‘echte’ Vivaro (de nieuwe Vivaro is echt heel erg Peugeot van binnen) dat ze toch iets Duits willen aanpakken?

ID. Buzz LWB

Goed, eigenlijk is het dikmaakspul van Irmscher voor de ID. Buzz niks nieuws. Waarom de tuner dan toch weer de bus uitlicht is omdat je hem nu ook kan krijgen als LWB. En ook daarvoor brengt Irmscher hun bodykit uit. Het gaat om meer uitgesproken bumpers rondom, zijskirts (nu natuurlijk op extra lengte), striping en speciale velgen. Die zijn overigens wel nieuw. Om de Buzz ietsje beter uit de verf te laten komen is ‘ie ook 30 millimeter verlaagd. Volgens de tuner rijdt ‘ie daarom ‘alsof je op rails rijdt’.

Dus, je kan nu ook gewoon Irmscher rijden zonder dat met een Opel te hoeven doen. Om van jouw ID. Buzz de dikste van het land te maken.