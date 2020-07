Subsidie voor elektrische auto snel op

De subsidie voor elektrische auto’s is een enorm succes.

Het zal je zeker niet ontgaan zijn. Het is sinds kort mogelijk om subsidie voor elektrische auto’s te krijgen. Het idee er achter is simpel en nobel: als jij zo’n milieuvriendelijke auto aanschaft, lapt moedertje staat mee.

Subsidie

Goed nieuws voor autobedrijven, want die wisten niet hoe snel ze het moesten verrekenen in de vraagprijzen. Voor hen is het wel lekker, want dankzij de subisidie voor elektrische auto’s is er veel meer animo en kunnen de vraagprijzen weer ietsje omhoog.

1 juli

Sinds gisteren (1 juli) is het mogelijk om de subsidie aan te vragen voor een elektrische auto. Op een nieuwe auto krijgt de consument 4.000 euro subsidie, op een gebruikte EV wordt 2.000 staatssteun gegeven. Maar is het een beetje een succes? Jazeker. Dat meldt de Nederlandse Omroep Stichting.

Duurzaam

Gisteren kwamen de eerste aanvragen binnen. Als deze aanvragen zijn uitgekeerd, dan is de helft van de gehele subsidiepot al op. Jazeker, u leest het goed. De Nederlandse consument is in principe heel erg duurzaam, mits dit financieel wordt gesteund. Goh.

Stientje van Veldhoven

Onze Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Stientje van Veldhoven (D66) is er erg mee in haar nopjes. Met de subsidie hoopt zij dat meer mensen in een elektrische auto kunnen en gaan rijden. Volgens haar is de aanschafprijs het grootste struikelblok gebleken om over te stappen van de plofmotor naar de mobilieit van de toekomst. Die laatste zin betreft overigens niet haar woorden, maar onze interpretatie ervan om dit artikel tevergeefs iets smeuïger te maken.

17.200.000 euro

Voor dit jaar is er 17.200.000 euro beschikbaar. Dat lijkt veel, maar is nog niet eens de helft van wat wereldverbeteraar Lewis Hamilton op jaarlijkse basis wil verdienen, om even een willekeurige zijstraat te noemen. Met deze subsidie kunnen 2500 nieuwe en 3600 EV-occasions aantrekkelijker gemaakt worden voor particuliere consumenten.

27.900.000 euro

Als de verkoop van elektrische particuliere auto’s zo doorgaat, is de pot binnen een paar maanden leeg. Mocht je achter het net vissen, kun je het beste even wachten. In 2021 wordt het potje namelijk weer aangevuld. Volgend jaar is weer 27.900.000 euro beschikbaar om particulieren in een elektrische auto te krijgen.