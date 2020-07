‘Hamilton eist nog hoger salaris’

40 miljoen per jaar is niet genoeg voor Lewis Hamilton.

Als er iemand weinig te klagen heeft over zijn salaris, dan is het wel een Formule 1-wereldkampioen. Dit werd eerder dit jaar bevestigd door het nieuws dat Hamilton de rijkste Britse sportman ooit is. Bovendien is hij de bestbetaalde coureur uit de geschiedenis. Zijn totale vermogen bedraagt maar liefst 253 miljoen euro. Vindt Hamilton dat genoeg? Uiteraard niet.

The Daily Mail meldt dat Lewis Hamilton een nóg hoger salaris eist. Hij is in de gelegenheid om dit te doen omdat zijn huidige contract dit jaar afloopt. Momenteel ligt zijn salaris rond de 40 miljoen euro. Volgens de Britse krant wil Hamilton daar bijna 45 miljoen van maken. Dit hebben ze vernomen van een bron dichtbij de coureur.

Eerder was het nog de vraag of Hamilton überhaupt bij Mercedes zou blijven. Hij heeft openlijk uitgesproken dat een zitje bij Ferrari hem wel aanspreekt. We weten inmiddels echter dat Ferrari Sainz heeft aangetrokken als opvolger van Vettel. Mercedes hoeft dus niet bang te zijn hun stercoureur volgend jaar te verliezen aan Ferrari.

Beide partijen geven aan dat er ontspannen instaan en dat ze elkaar vertrouwen. Over die 5 miljoen meer of minder zullen elkaar waarschijnlijk dus niet de tent uitvechten. Toch is de gooi naar een hoger salaris van Hamilton enigszins wrang, als je bedenkt dat Mercedes massaal banen aan het schrappen is.

Of Lewis al zijn miljoenen waard is mag hij komend weekend weer gaan bewijzen. Qua vermogen heeft hij Schumacher al ruimschoots ingehaald, nu moet hij Schumi nog qua wereldtitels overtreffen.

Bron: The Daily Mail