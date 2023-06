Mercedes geeft al hun compacte modellen een prijs

Alles in de Mercedes A- en B-Klasse is inmiddels opgefrist en heeft een prijs, dus wij zetten alles op een rijtje voor je.

Mercedes heeft het er maar druk mee. De EQ-modellen schieten als paddenstoelen uit de grond, belangrijke modellen als de E-Klasse moeten weer voor cijfers zorgen en in de bovenste regionen kun je weer een SL kopen, Maybachs zijn heet en er komt een nieuwe AMG GT. Je zou bijna vergeten dat Mercedes juist zo lekker scoort in het laagste segment waar zij opereren: het C-segment.

Mercedes C-segment

Laat het nou net zo zijn dat Mercedes hun hele gamma daar inmiddels heeft opgefrist. De meeste modellen stammen alweer uit 2018 tot 2020, maar inmiddels heeft alles met een A of B in de naam een opfrisbeurt gehad. Sinds gisteren heeft Mercedes ze ook allemaal geprijsd. Hoogst tijd om even je keuzes voor te leggen en wat dat allemaal mag gaan kosten.

A-Klasse (en Limousine) CLA (en Shooting Brake) GLA EQA B-Klasse GLB EQB

Nieuwe prijzen

Eerst maar eens even wat de nieuwe prijzen zijn. Die zijn namelijk voor de meest recent gefacelifte modellen, de CLA, CLA Shooting Brake, GLA en GLB. In die volgorde komen ze ook qua prijs. De CLA kost alles vanaf 48.999 euro. De CLA Shooting Brake is marginaal duurder met 50.507 euro. De GLA is met 54.937 euro wel een stuk duurder en de GLB is met 57.486 euro de duurste opgefriste Mercedes C-segmenter. Tegelijkertijd ook de grootste trouwens, dus het is allemaal vrij logisch.

Overzicht

Om de keuzes allemaal duidelijk te hebben, hier ter overzicht. In alle gevallen is het basispakket de ‘180’ (of ‘250’ voor elektrische modellen) in de Business Line uitvoering. Voor de benzinemodellen is dat een Mild Hybrid motor met 136 pk, terwijl de elektrische modellen de voorwielaangedreven 190 pk versie zijn.

A 180 – 42.893 euro

A 180 Limousine – 43.805 euro

B 180 – 48.087 euro

CLA 180 – 48.999 euro

CLA 180 Shooting Brake – 50.507 euro

GLA 180 – 54.937 euro

GLB 180 – 57.486 euro

EQA 250 – 57.618 euro

EQB 250 – 59.917 euro

Concurrentie

Wat vooral opvalt: de vernieuwde Mercedes C-segmenters zijn duur! Als je ze vergelijkt met de concurrentie, tenminste. Dat doen we dan ook even per carrosserietype.

Hatchback

Vooral bij de lage modellen valt het prijsverschil op. Als je ze vergelijkt met de enige concurrenten die er volgens Mercedes toe lijken te doen, van Audi en BMW welteverstaan, ben je voor een A-Klasse een klap meer kwijt. De A3 is namelijk iets meer dan 5.000 euro goedkoper en voor bijna 6.000 euro minder heb je een 1 Serie. Wederom ter overzicht:

BMW 116i – 37.142 euro

Audi A3 Sportback Pro Line 40 TFSI – 37.627 euro

Mercedes A 180 Business Line – 42.893 euro

Sedan

Met de sedans is het niet veel anders. De Mercedes A 180 Limousine is ook makkelijk 5.000 euro duurder dan de A3 Limousine. Alleen BMW prijst de 2 Serie Gran Coupé met 42.220 euro een beetje richting de A-Klasse. Mercedes heeft dan natuurlijk weer liever dat je die 2 Serie ‘Coupé’ vergelijkt met de CLA ‘Coupé’ en die kost dan weer 7.000 euro meer. Nou lijkt Mercedes bijvoorbeeld door het standaard aanbieden van de automatische transmissie en meer standaarduitrusting je wel te verwennen, maar als ‘back to basic’ configuratie ben je dus goedkoper uit met een rivaal van BMW of Audi. Wel het vermelden waard: Mercedes is het enige merk wat met de CLA Shooting Brake een stationwagon aanbiedt.

SUV

Bij de SUV’s kan Mercedes hun compacte modellen dan wel weer goed vergelijken met de concurrenten. De GLA is nog steeds de duurste, maar met een kleinere meerprijs.

Audi Q3 Pro Line 35 TFSI – 50.376 euro

BMW X1 sDrive18i – 53.990 euro

Mercedes GLA 180 Business Line – 54.937 euro

Wel valt hier op dat de BMW X1, ook recent vernieuwd, vooral in het vaarwater van de nieuwe GLA zit. BMW rekent bijvoorbeeld ook geen meerprijs meer voor een automaat, je kan niet anders. Mercedes heeft met de GLB het rijk alleen, want Audi en BMW bieden geen zevenzitter aan in dit segment.

MPV

Over praktische auto’s gesproken, voor de B-Klasse moet Mercedes het alleen met BMW doen qua concurrentie. Audi biedt geen concurrent aan voor de B en de 2 Serie Active Tourer is dus de enige concurrent. Die lopen overigens qua prijs ook nogal uiteen met de Mercedes als duurste keuze.

BMW 216i Active Tourer – 41.924 euro

Mercedes B 180 Business Line – 48.087 euro

Elektrisch

Ook elektrisch in dit segment kan alleen bij BMW en Mercedes. En ook hier heeft BMW geen weerwoord tegen de EQB, de zevenzitter. Het vergelijk gaat dus enkel tussen de EQA en de iX1. Tussen die twee is het verschil ook niet gigantisch maar belangrijker nog, de BMW is iets duurder. Is het Mercedes toch nog ergens gelukt om de budgetknallerrrr van de week te krijgen.

Mercedes EQA 250 Business Line – 57.618 euro

BMW iX1 xDrive 30 Launch Edition – 58.099 euro

Leuke observatie voor erbij: het verschil tussen elektrisch en benzine bij de GL/EQ-modellen is niet eens bizar groot. Voor een meerprijs van ongeveer 2.500 euro heb je de elektrische versie en gezien de prijzen van EV’s is dat best een goede ontwikkeling. Ook krijg je bij die elektrische modellen meer pit (van 136 naar 190 pk). Iets om in de gaten te houden.

GLA – 54.937 euro

EQA – 57.618 euro

GLB – 57.486 euro

EQB – 59.917 euro

Zo, om maar eens even wat bedragen op je af te vuren. Het vernieuwde Mercedes C-segment gamma is vanaf nu te bestellen in elke vorm. Wel goed kijken, want de optische verschillen zijn bijna vergrootglaswerk.