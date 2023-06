Nederlander verkoopt giga Porsche collectie aan Porsche zelf!

Een gigantische Porsche memorabilia collectie uit Nederland gaat de deur uit en de koper is niemand minder dan Porsche zelf!

Sommige hobby’s lopen helemaal uit de hand. Iedereen die een project car heeft hoeven we niks te vertellen over hoe al je vrije tijd en geld besteed kan worden aan wat in essence een hobby is. Je kan ook heel iets anders gebruiken om je spaargeld op stuk te slaan. Het sparen van auto-memorabilia bijvoorbeeld. Als je dan nog alles binnen één thema hebt, nog mooier.

Giga Porsche verzameling

Welnu, dit weekend staat in het thema van 60 jaar Porsche 911, in ieder geval bij Porsche Centrum Gelderland. Vandaar dat de aflevering van BNR Nationale Autoshow gisteren helemaal in het teken stond van Porsche. Wouter en Meindert spraken met de eigenaar van een bijzondere collectie.

Schaalmodellen

Dat is namelijk de Nederlander Henk Koop. Als voorzitter van de Porsche Model Club Europe heeft hij een gigantische verzameling aan Porsche-toebehoren. Met name zijn collectie schaalmodellen is imposant. Hij heeft er namelijk een sport van gemaakt om alle Porsche-modellen ooit gemaakt in schaal 1:43 te verzamelen. Dus echt elke variatie 911 van elke generatie ooit gemaakt. Pak je het totaal aantal Porsches dat ooit gebouwd is en elimineer je even een paar van de meest recente modellen die nooit in 1:43 zijn uitgebracht, dan kom je uit op zo’n 900 stuks. Tel daar nog een groot aantal bijzondere modellen bij op van andere schalen en bijzondere materialen en je hebt in totaal zo’n 1.700 schaalmodellen.

Boeken

Misschien nog wel imposanter is Koops collectie Porsche-boeken. Dat zijn namelijk echt alle boeken geschreven over Porsche, in ieder geval sinds 1978. Ook dat gaat om zo’n 500 stuks, van officiële boeken uitgegeven door Porsche tot alles wat fanaten over het merk hebben geschreven. De combinatie schaalmodellen en boeken maakt de collectie van Koop één van de grootste ter wereld.

Verkoop

Nu kan Henk Koop echter wereldkundig maken dat hij zijn collectie van de hand gaat doen. Na een volgens hem zeer weloverwogen beslissing, gaat de collectie verkocht worden aan niemand minder dan Hans-Peter Porsche, afstammeling van ‘de echte’ Ferdinand Porsche. Hans-Peter Porsche Traumwerk in Anger in Duitsland is al een bekende Porsche-collectie en daar wordt de collectie van Koop dit najaar aan toegevoegd. De verzamelaar zelf zegt dat dit de beste plek is om een dergelijke collectie aan te verkopen: “ze (de familie Porsche, red.) hebben er recht op. Het is van cultuurhistorisch belang”.

Conservator

Ook is Koop niet helemaal af van zijn Porsche collectie, want hij wordt wel aangesteld als de persoon die de collectie kan blijven aanvullen en onderhouden, de conservator zo je wil. Het hele verhaal van Henk Koop kan je terugluisteren via de BNR Nationale Autoshow, waar ook Mark Wegh van Porsche Centrum Gelderland aan bod komt over dit speciale Porsche 911 weekend en de auto’s die tentoongesteld staan.