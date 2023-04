Man in F1-publiek geraakt door rondvliegend brokstuk

Er vloog gisteren heel wat door de lucht in Melbourne en één brokstuk raakte iemand in het publiek, zo blijkt nu.

Er was vrees voor een heel saai Formule 1-seizoen, maar de GP van Australië was in ieder geval niet saai. Er waren maar liefst drie rode vlaggen, iets wat nog niet eerder vertoond was. Al zegt dat misschien meer over hoe makkelijk er een rode vlag tevoorschijn wordt gehaald.

Ondanks alle chaos en crashes was er niet één coureur die daar een schrammetje aan overhield. Je moet in een moderne F1-auto wel heel raar doen wil je een verwonding oplopen. Er was echter iemand in het publiek die wél een schrammetje overhield aan een van de crashes.

Dit gebeurde bij de crash van Kevin Magnussen, die de tweede rode vlag veroorzaakte. Dit was een eenzijdig ongeluk, waarbij hij zelf de muur raakte. Daarbij verloor hij zijn rechterachterband.

Naast de achterband vlogen er ook nog wat brokstukken in het rond en één daarvan belandde in het publiek. Daarbij werd een nietsvermoedende Mercedes-fan geraakt. Gelukkig liep de beste man geen ernstige verwondingen op, maar hij hield er wel een flinke jaap op zijn arm aan over.

Omdat het best een stevig brokstuk was, met allerlei scherpe hoeken, had dit slechter af kunnen lopen. “Als het mij onder een andere hoek had geraakt had het vreselijk kunnen zijn,” aldus de man. Volgens hem was zijn vriendin, die naast hem stond, zich (vrij vertaald) het apelazarus geschrokken.

Het is uiteindelijk met een sisser afgelopen, maar dit is wel weer een reminder dat autoracen niet helemaal ongevaarlijk is. Ook niet voor het publiek.

Bron: The Guardian