DRIE Britse coureurs zijn beter dan Verstappen

Drie Britse coureurs zijn beter dan Max Verstappen. Hadden jullie dat gedacht?

Het is maandag, dus dat betekent dat we weer lekker kunnen keuvelen over de Formule 1-race van afgelopen weekend. Uiteraard hebben we onze eigen nabeschouwing, maar is deze redelijk gekleurd. Want het is altijd Verstappen voor en Verstappen na. Daarnaast hebben we met de Nyck de Vries een coureur om dissen om aan te tonen dat we niet met een oranje bril kijken. Althans, daar lijkt het af en toe op.

Gelukkig zijn daar de altijd neutrale, beschaafde en onpartijdige Britse analisten. We kijken dan ook altijd reikhalzend uit naar de bevindingen van Jolyon Palmer, Peter Windsor en Ted Kravitz. En voor ondergetekende geldt Edd Straw’s Drivers Rankings als een favorietje. Daarbij valt er iets namelijk op: hij vond alle Britse coureurs beter dan Verstappen.

Drie Britse coureurs BETER dan Verstappen

Wat, alledrie? In dit geval wordt gekeken naar de prestatie van de coureur, met de auto in het achterhoofd in plaats van de absolute eindklassering. Max Verstappen zal dit geneuzel een zorg zijn, hij gaat immers met 25 punten en een pole position terug naar huis. Volgens Straw was niet Verstappen de beste van het afgelopen weekend, maar George Russell. Daar valt iets voor te zeggen, Russell presteerde meer dan uitstekend het gehele weekend totdat hij pech kreeg.

Alonso staat op P2, wat op zich begrijpelijk is. De Spanjaard wringt al drie races het maximale uit de Aston Martin terwijl het eeuwige talent Stroll op gepaste afstand volgt. Maar de verrassingen komen op P3 (Norris) en P4 (Hamilton). Een Britse analist vind de Britse coureurs het beste! Verstappen dus op P5.

Hebben ze een punt?

Sowieso lijkt Straw het niet te hebben op Nederlandse coureurs, want Nyck de Vries krijgt P18 toebedeeld. Ja, er waren zeker wat lichtpuntjes, maar met de nieuwe vloer (die Tsunoda niet had), was het verschil in de kwalificatie te groot. Ook gaat de Vries niet helemaal vrijuit bij het incident met Ocon. Ai, die nuance is pijnlijk (maar klopt wel gewoon).

Dan is het nu een beetje de vraag: heeft Edd Straw hier een punt? Zijn er drie Britse coureurs die beter gepresteerd hebben ten opzichte van Verstappen? Bwoah. Het is natuurlijk wel zo dat Verstappen twee keer verzaakte bij de start en hij maakte nog een uitstapje in zijn laatste stint.

Allemaal niet erg voor het eindresultaat, maar het telt voor dit soort lijstjes wel mee. Daarbij hebben de die drie Britse coureurs toevallig dit weekend behoorlijk foutloos gepresteerd en hebben ze het goed gedaan gezien hun resultaat. Het overzichtje is uitermate vermakelijk en kun je hier bekijken.

Meer lezen: check hier de stand na de GP Australië 2023!