Volkswagen heel erg serieus over deelname Formule 1

Aldus een ervaringsdeskundige van Volkswagen Motorsport. Hij kan het weten dat Volkswagen heel erg serieus is om mee te doen aan de Formule 1.

We hebben het er constant over hoe spannend het dit seizoen is in de Formule 1. Helemaal waar is dat natuurlijk niet. Alleen tussen Mercedes en Red Bull is het écht spannend. De rest doet een beetje voor spek en bonen mee. Zeker sinds de invoering van de hybride-motoren is Mercedes meestal 1-2, daarna Red Bull en een beetje Ferrari. Verder zijn er een paar toevalstreffers van Alpine en McLaren.

Veel hoop is natuurlijk gevestigd op het reglement dat volgend jaar in gaat. Dat moet ervoor zorgen dat iedereen op ‘0’ begint en dat het veld dichter bij elkaar zit. Maar dat is ‘hoop’, de ervaring leert dat de rijkste teams zich iets sneller kunnen ontwikkelen. Wat de F1 écht nodig heeft is een extra uitdager met flink wat geld.

Volkswagen heel serieus

Met Volkswagen lijkt die partij te komen. Hoge heren van Volkswagen (en dus Audi en Porsche) zijn al bij diverse meetings geweest. Deze gingen allemaal over de toekomst van de F1. De huidige teams plus de eventuele geïnteresseerde partijen kunnen daar hun zegje doen. Ondanks alles is Formule 1 gewoon een business en moet er geld verdiend kunnen worden. Volgens Williams Teambaas Jost Capito is Volkswagen bijzonder serieus om mee te gaan doen. Hij kan het weten, want Capito was jarenlang verantwoordelijk voor het rally-programma van VW:

Alles gaat afhangen van de reglementen, denk ik. Alle regelgeving omtrent de motor vanaf 2026 is nog niet helemaal zeker. Ze zijn heel serieus. Ze waren bij alle discussies over de nieuwe reglementen. De regels voor 2026 zijn nog niet duidelijk, dus dat zal de doorslag geven. Als blijkt dat de uiteindelijke reglementen hen heel erg aanspreekt, gaan ze het voorleggen bij de raad van commissarissen om hen een beslissing te laten maken. Jost Capito, ontwikkelde ook de Ford Focus RS Mk1 én Mk2!

Geruchten

Op dit moment gaan er de wildste geruchten over Volkswagen-merken die de F1 in zullen gaan. Red Bull zou motoren kunnen krijgen van 2026, bijvoorbeeld. Ook kwam Audi in het nieuws dat ze McLaren gekocht hadden. Dat werd later deels ontkracht door McLaren, maar vervolgens kwamen er toch nog wat geruchten naar buiten dat de twee stevig aan het onderhandelen zijn. Voor de F1 zou het geweldig zijn als er nog een grote fabrikant bijkomt. Op dit moment zijn er 10 teams en vier motorleveranciers. Ondanks elektrificatie zien ze toch een enorme kans voor hun merk in de F1.

Maar waarom gaan dan al die fabrikanten niet over op Formule E? Simpel: de elektrische techniek is nog niet ver genoeg om zoveel spektakel als F1 aan te bieden. De auto’s zijn veel trager en zwaarder. Daarbij racet men in de Formule E op circuits die lijken op kartbanen. Het is een vermakelijke sport en verdiend zeker meer aandacht. Het is meer een Formule 3-alternatief, geen Formule 1-alternatief. F1 trekt zo enorm veel meer kijkers dat een paar milieutechnische principes overboord gegooid kunnen worden.

Via: Autosport.