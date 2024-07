BMW M4 met Instagram-faam gaat kablabber in Ede

Een dikke BMW M4 in Sakhir Orange is een uurtje geleden gecrasht in Ede.

Naast alle mondiale politieke gebeurtenissen van groot gewicht, vinden er ook nog gewoon crashes van dikke BMW’s plaats. Wellicht op een gekke manier geruststellend voor sommigen om te zien dat hoe meer de wereld verandert, hoe meer die ook hetzelfde blijft. Vanavond was het raak in Ede, waar een F82 M4 op een hek klapte.

De auto heeft daarbij flink zijn neus en dus aangezicht geschonden. Het gebeurde allemaal op de Einsteinstraat, maar de beste man zelf zat niet achter het stuur. Dat weten wij immers zeker, omdat de Nobelprijs-winnaar inmiddels overleden is. De inzittenden die wel in de auto zaten solliciteerden wellicht naar een Darwin award, maar hebben het gelukkig allemaal zonder kleerscheuren overleefd.

Wij weten iets van deze inzittenden, omdat op de redactie meteen opviel dat er een Instagram-tag (@m4c.sakhir) op de auto zit. Harde research leert dat de auto een M4 Competition is en de bestuurder een lid van @turkishcarsquad (represent) en @bmwclubhollanda (respect). Aan een actiefoto met een burnout (foto van een zekere ilona80) is te zien dat het om een RWD-liefhebber gaat die de auto gebruikt waar die voor bedoeld is.

Hoe het ongeluk nu heeft kunnen plaatsvinden is onbekend. Op dit punt van de straat kom je net van een kruising met stoplichten af. Tankslappertje? Moment van onopletzaamheid? Wie het weet mag het zeggen. Het is een herinnering dat het ons allen kan overkomen. Ook als wij benzinehoofden denken dat de auto onze vrind is. Soms zijn ook zij een beetje te enthousiast. En dan kan het zomaar een vervelende biem betekenen.

Waarvan akte.