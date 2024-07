Rommelig jaar voor Tesla

In vergelijking met vorig jaar heeft Tesla het een stuk moeilijker qua verkopen.

Het is dit jaar serieus aanpoten voor Elon Musk en zijn Tesla. Met het uitblijven van een vernieuwend gamma is een dalende lijn in verkopen te zien. Op gegeven moment heeft iedereen wel een S, X, Y of 3 die er in geïnteresseerd is. Met eeuwige prijsschommelingen alleen ga je er niet komen.

Waar andere merken links en rechts het gamma vernieuwen, blijft Tesla vasthouden aan de vier bekende modellen. De Model Y is momenteel het belangrijkste model voor het merk, maar een facelift laat nog altijd op zich wachten. 2024 is wat dat betreft een jaar om gauw te vergeten voor het Amerikaanse automerk.

Tesla verkopen

Uit cijfers van JATO Dynamics over het eerste halfjaar blijkt dat Tesla marktaandeel verliest in zowel de Verenigde Staten als in Europa. In de VS gaat het om een verkoopdaling van 8 procent. In Europa is de pijn nog harder met een verkoopdaling van 13 procent. Tesla verkocht 161.200 auto’s in de eerste 6 maanden van 2024, dat waren er 185.200 in dezelfde periode in 2023. Er zijn geen indicaties dat het tweede halfjaar er rooskleuriger uitziet voor Tesla.

Op papier heeft Tesla nog steeds uitstekende auto’s. De Model Y blijft één van de aantrekkelijkste crossovers voor het geld. Je hebt toegang tot een subliem laadnetwerk van Tesla met ook nog eens aantrekkelijke laadtarieven. De concurrentie is echter moordend. Bijna elke maand lijkt er wel een nieuwe concurrent bij te komen voor Tesla. De andere merken snoepen langzaam het marktaandeel weg bij Tesla.

Nederland nog altijd een hit

In Nederland blijft Tesla enorm populair. Tesla was het best verkochte merk van juni 2024 in ons land. De Model Y stond op één als bestverkochte model en de Model 3 op plek twee. De Nederlandse markt is met zijn kleine aantallen slechts een druppel op de gloeiende plaat.

Alle hoop op Model Y facelift

Het gaat te ver om te spreken over paniek bij Tesla. Het merk draait nog steeds oké en ja, in vergelijking met vorig jaar ziet het er allemaal wat minder uit. De verwachting is dat Tesla volgend jaar de Model Y facelift op de markt brengt. Wetende dat dit het belangrijkste model is van het merk, kun je er vanuit gaan dat 2025 een belangrijk verkoopjaar gaat worden voor de Amerikanen. En dan kunnen ze de rest misschien het nakijken geven.

Bron: JATO Dynamics via Motor1