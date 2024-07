Eén eigenaar reed een half miljoen met deze superstrakke Saab

Hartstikke betrouwbaar, die Saabjes. Deze superstrakke Saab heeft slechts 1 eigenaar gehad!

De tijd dat de laatste Saab van de band rolde, is telkens verder weg. De tijd zorgt ervoor dat uiteindelijk alles weg is, of het nu gaat om foute politici, aangename temperaturen of 2 Unlimited: het zal uiteindelijk nie meer bestaan. Voor Saabs geldt dat natuurlijk ook. Ze gaan een keer uit het straatbeeld verdwijnen.

Maar dat lijkt vooralsnog niet helemaal te lukken, want we keken eventjes op Marktplaats en potjandrie, wat zijn er nog veel Saabjes te koop! Dat komt natuurlijk niet alleen door de ongelooflijke kwaliteit van die auto’s. Het betekent simpelweg ook dat eigenaren enorm geld investeren om die auto’s rijdend te houden.

Superstrakke Saab 9-5

En dat moet de vorige eigenaar van de superstrakke Saab 9-5 ook gedaan hebben. Want we hebben weer eens leuke auto gevonden! Dit is namelijk een Saab9-5 van de tweede generatie. Het was de laatste strohalm van Saab om er wat van te maken. Victor Muller had met Spyker net Saab overgenomen en de 9-5 moest een succes worden om van Saab een succes te maken. Dat is helaas niet gelukt, maar gelukkig hebben we de auto’s nog.

In dit geval is het een Saab 9-5 van de eerste eigenaar! De eerste! Die heeft de auto 30 oktober 2010 opgehaald bij een Saab-dealer. Vervolgens heeft deze beste man (of vrouw, dat mag ook tegenwoordig) er meer dan 500.000 km meegereden. Meer dan een half miljoen! Alle kilometers zijn keurig geregistreerd. Geen schimmige import met een hoop eigenaren, maar gewoon een dikke auto van één eigenaar.

Cryptisch

Het is uiteraard een diesel, de cryptisch naamgegeven 2.0 TTID (spreek uit op zijn engels ‘Tie-Tiet’). Dat is dus een tweeliter diesel met twee turbo’s. Deze leverde 190 pk en was gekoppeld aan een handgeschakelde transmissie. Ja, dat was vroeger ‘de dikste diesel’. Leuk weetje: General Motors had een zescilinder diesel in de planning. Deze motor had een cilinderinhoud van 2.9 liter en leverde zo’n 250 pk en 550 Nm.

De motor was dusdanig ontworpen dat deze in auto’s met de motor in lengte als overdwars geplaatst kon worden. In lengte voor de Cadillac CTS en overdwars voor de Saab 9-5 en een Opel Insignia OPC diesel (ja, echt!). Lees hier meer over de 9-5 met zescilinder diesel.

Aero Exclusiv!

Hier hebben we het dus over de viercilinder in de befaamde Aero Exclusiv-trim. Dat is op zich wel jammer dan Saab, dat een relatief lichte diesel de naam ‘Aero’ mocht dragen. Badge-devaluatie is van alle tijden, zoveel is duidelijk.

De auto smoelt anno 2024 nog altijd heel erg goed, dus zo erg is het niet dat de auto een Aero-uitvoering is, met die dikke wielen en bumpers. Helemaal ongeschonden zijn ze niet uit de strijd gekomen. Links en rechts zijn er wel wat krasjes te zien. Maar hey, 509.397 km (NAP!) is dat ook niet gek. Interesse? Je kunt de advertentie hier bekijken!

