Verstappen weigert medische check: “Laat ze stewards maar nakijken”

Max Verstappen channelde vandaag weer eens zijn innerlijke Jos Verstappen. Wij zijn fan.

De race in Hongarije is wel vaker een hete aangelegenheid hartje zomer. En ook dit jaar was dat weer niet anders. Er gebeurde vanalles en nogwat. Niet in de laatste plaats in de ether. Nu Verstappen niet meer elke race makkelijk pole pakt en naar de zege rijdt, is het spektakel volledig terug in de sport.

Verstappen zelf, zit daar niet per se op te wachten. Over de radio liepen de gemoederen weer eens hoog op. Na de start was er al gedoe omdat Max vond dat hij zijn tweede positie niet per se af hoefde geven aan Lando Norris. Vervolgens ging de timing van de eerste pitstop fout…de timing van de tweede pitstop fout…en was er een touché met Hamilton. Net als in Oostenrijk resteerde uiteindelijk slechts P5. Vorig jaar was dat nog het slechtste resultaat wat Verstappen het hele jaar haalde.

Op elk van deze momenten had VER het weer aan de stok met zijn man aan de pitmuur, ‘GP’ Lambiase. De twee hebben wel vaker een wat gespannen verstandhouding. Maar deze middag leek er toch nog net een extra dimensie aan te zitten.

Ook na de vlag ging dat nog even door, zo bericht de F1 kenner van de Telegraaf, Erik van Haren. Lambiase vroeg Verstappen kennelijk zich nog even te laten checken door de medische staf na zijn klappertje met Hamilton. Maar Max had daar geen trek in. In plaats daarvan deelde hij nog een sneer uit naar de mentale toestand van de stewards:

Laat ze die medical delegate maar naar de stewards sturen, om te kijken of zij oké zijn. Ik ben helemaal in orde Max Verstappen, ziet liefst de stewards vliegen

Waarvan akte. Vind jij de reactie van Max onvolwassen, of heb je ook een hekel aan lieden die je onheus de zwarte piet proberen toe te bedelen? Laat het weten, in de comments!