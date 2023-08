BMW M5 raakt van de weg en belandt in de sloot…

Da’s best een vervelend middag voor de bestuurder van deze BMW M5. Gelukkig kwam hij er zelf zonder kleerscheuren van af…

De BMW M5 is natuurlijk een droomauto. 4.4 liter V8. Twee turbo’s. 600pk. 0-100 in 3,4 seconden. Ruimte voor jezelf, je huisdier, je vrouw, je minnares en jouw -of haar- kinderen. En je kunt er vanwege de 4 wielaandrijving ook nog eens vrij makkelijk mee boenderen. Zou je zeggen.

Het ideale recept dus als je in alle luxe eens een lekker stukje wil scheuren over lekkere weggetjes, het zou altijd goed moeten komen in een M5. En ook dat zou je denken. Want het gaat namelijk niet altijd goed.

En hoe dat eruit ziet, dat kun je hier zien.

BMW M5 belandt in de sloot

We kregen namelijk een mailtje dat er een BMW M5 ondersteboven in een sloot was beland in Amsterdam. Hoe dat precies is gebeurd, is nog onduidelijk, maar dat het goed mis is gegaan, kunnen we wel met zekerheid zeggen.

In eerste instantie zag het er niet goed uit en daarom werd er ook een traumahelikopter opgeroepen. Maar gelukkig waren er mensen die het zagen gebeuren en die traden op als reddende engels. Zij trokken de BMW M5 half uit de sloot, zodat de bestuurder eruit kon.

Uiteindelijk had hij niet meer dan een nat pak en een gekrenkt ego. Oh ja, en een BMW M5 die er niet meer zo goed uitzag als toen hij aan het ritje begon.

Maar ja, da’s misschien wel weer goed nieuws voor de shopper die op zoek is naar een betaalbare tweedehands BMW M5. Hou de site van Jet Cars dus in de gaten, het zou zomaar kunnen dat je hem daar binnenkort tegenkomt.

Benieuwd of je extra moet dokken voor de velgen.