BMW M5 Safety Car klapt op vangrail voor race

Gelukkig was er niemand anders op de baan, maar veel mensen zagen hoe deze BMW M5 Safety Car ineens tegen de vangrail aan klapt.

Voor zover wij begrepen was de MotoGP race van afgelopen weekend nogal een chaos. Deze vond plaats op het voor F1-kenners bekende Circuit of the Americas, waar later dit jaar ook weer geracet wordt. De motorrijders mochten het nu al proberen, maar CotA gaf respons middels onstuimig weer. Is de baan nou droog, of is ‘ie nog nat? Dat is het risico dat je moet inschatten.

Dat zorgde al voor de nodige onvoorspelbaarheid voordat de race was begonnen. Net voor de start besloot Marc Marquez ineens het op een sprinten te zetten om een andere motor uit de pitbox te halen. De baan leek hen droog genoeg om zonder regenbanden te starten en ‘gewoon’ op slicks de baan aan te vallen. Acht andere rijders besloten hetzelfde als Marquez en zo werd de rode vlag gezwaaid om de race te herstarten met iedereen weer op de grid.

Crash

Spoiler alert: de gok van Marc Marquez pakte verkeerd uit, want hij gleed onderuit en kon de race niet uitrijden. Hij was er één van vijf die met DNF gemarkeerd staat. Toch was er een zesde slachtoffer en wel bij die beginfase van de chaotische start. Het ging echter niet om een motorrijder, maar de Safety Car.

MotoGP gebruikt een hagelnieuwe BMW M5 als Safety Car, in sedan- en Touringvorm. Als het goed is kan je diens 727 pk temmen middels vierwielaandrijving. Dat blijkt toch listig op een natte baan, zo bewees de bestuurder van de M5 dit weekend. De auto begint te glibberen en tijdens het rechttrekken wordt daar een enorme scheut overstuur bij gegooid. Het eindigt met de BMW M5 in de vangrail.

De ironie van een auto die vrij vertaald de ‘veiligheidsauto’ heet om vervolgens in veiligheid gebracht te moeten worden is wel duidelijk. Gelukkig raakte niemand gewond, behalve de vangrail die 2.435 kg moest opvangen dan. Waarom de M5 in een slip raakte is niet bekend.