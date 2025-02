De M5 Touring als safety car: nóg zwaarder

Ja, we blijven gewoon flauw doen over het gewicht van de M5.

Wat is de meest opwindende sport ter wereld? Als je het BMW vraagt is dat MotoGP. Nu zijn zij niet helemaal objectief, want ze zijn al jaren sponsor van deze raceklasse. Dat houdt onder meer in dat ze de safety cars leveren. Vandaag presenteren ze de safety car voor 2025.

Dat is de M5 Touring geworden. Deze zal in actie komen naast de M5 sedan, die vorig seizoen al dienstdeed als MotoGP safety car. Met de Touring kun je de kapotte motorfiets gewoon in de kofferbak gooien, superhandig. Of is dat niet hoe het werkt in de MotoGP?

De M5 Touring heeft uiteraard wat modificaties ondergaan. Zoals je ziet zitten er zwaailichten op het dak en de voorbumper is voorzien van een splitter. Helaas vond BMW het niet nodig om foto’s van het interieur te maken, maar hier zijn Recaro-kuipstoelen gemonteerd.

Verder is er niks uitgesloopt, dus de auto is alleen maar zwaarder geworden. We zullen het nog één keer herhalen: de M5 Touring weegt 2.450 kilogram. Aan de prestaties ligt het verder niet, want de combinatie van een V8 met hybride ondersteuning zorgt voor 728 pk.

Zoals je kunt zien op de foto’s heeft BMW de M5 Touring Safety Car niet gepresenteerd in München, maar in Azië. Bangkok, om precies te zijn. De M5 mag nog tot volgende maand in Thailand blijven, want daar wordt op 2 maart het MotoGP-seizoen afgetrapt.

Hoe de M5 Touring rijdt? Dat vertelt Wouter je in de onderstaande video: