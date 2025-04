Mazda 6e krijgt grote broer! (Alleen niet de goede)

Er is een grote broer die je hoopt voor de Mazda 6e, en eentje die je krijgt. Helaas is dat niet dezelfde auto.

Om de Mazda 6 af te lossen komt Mazda met de 6e op de proppen. In theorie meer van hetzelfde, maar toch helemaal anders. Het is namelijk een EV, wat voor het eerst is dat Mazda daar iets met serieus dikke specs voor heeft. Het is ook geen Mazda, want de basis is van een Deepal SL03, een Chinese auto die wordt gebouwd door Changan, waar Mazda in China een joint venture mee heeft.

Grote broer Mazda 6e

Gelukkig heeft Mazda wel goed begrepen dat een mooi smoelwerk ook vaak vorige 6-kopers over de streep trok. Dus ook de Mazda 6e is een puik uitziende sedan. Het enige dat je moet accepteren is dat hij er niet als Sportbreak is en voor zover bekend blijft dat helaas ook zo. Dat is dus helaas niet de grotere 6e die Mazda voor ogen heeft. Er komt echter wel een grote broer voor de sedan en het laat zich makkelijk raden wat voor auto dat wordt.

Mazda EZ-60

Yep, Mazda komt binnenkort met een middenklasse elektrische SUV op de proppen. Gezien de op leeftijd rakende CX-5 komt die qua timing op het goede moment. Dat model was belangrijk voor Mazda en kan een opvolger met elektropower goed gebruiken. Het wordt letterlijk en figuurlijk een grote broer voor de Mazda 6e, want hij wordt gebouwd middels dezelfde strategie. Het platform is van een Deepal die al in productie is, de S07 SUV. Daar gaat Mazda een eigen snoetje op pennen. In China zou deze gaan luisteren naar de naam Mazda EZ-60, wat past bij hoe de 6e de EZ-6 heet in het Aziatische land.

CX-6e?

Dankzij bovenstaande weergave uit een teaser van Mazda kunnen we ook al een gooi doen naar de styling van de EZ-60. Afgelopen jaar onthulde Mazda in Peking namelijk de Arata Concept. Het merk heeft er een handje van om strak uitziende concepts vrij ongewijzigd in productie te nemen, dus denk hier de ruige randjes weg en je hebt de EZ-60.

Overigens is de kans groot dat Europa op de voet volgt en na de productieversie van de EZ-60 wij ‘onze’ versie later te zien krijgen. Om in dezelfde strategie te passen als de 6e zou deze de CX-6e gaan heten. Als opvolger voor de CX-5 is CX-5e logischer, maar dat de SUV die min of meer even groot is als de 6 ineens 5 heet was eigenlijk nooit logisch.