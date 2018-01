BMW M5 sloopt record langste drift ooit! [video’s]

Duo-driften om tussentijds bij te tanken. Baas-niveau: 1 miljoen.

BMW heeft er de afgelopen dagen geen geheim van gemaakt dat ze het record voor de langste ononderbroken drift in handen hebben. Het duurde echter tot vandaag om ook daadwerkelijk beeldmateriaal te krijgen. Nu de video van het evenement de wereld is ingeschoten, kunnen we niets anders doen dan onze verbazing uit te spreken.

Met BMW Performance Driving School instructeur Johan Schwartz achter het stuur gingen ze op weg naar het nieuwe record. Schwartz is gezien zijn baan sowieso geen onbekende met driften, maar al helemaal niet met het pogen tot verbreken van records. Johan kreeg het namelijk al in 2013 voor elkaar om de vorige BMW M5 maar liefst 82.51 km lang zijwaarts te houden. De taak was ditmaal echter van een compleet ander niveau.

Johan had namelijk de taak gekregen om zijn M5 niet minder dan 8 uur lang in een enkele drift te houden. De truc zit hem hier in de lengte en duur van de drift. Dergelijke capriolen slurpen immers brandstof alsof het een koud biertje op een warme dag is dat met spoed geconsumeerd moet worden. Hierom was het noodzakelijk dat er een tweede M5 mee ging driften, waaruit een toegewijde man hing met de riskante taak om hem mid-drift vol te tanken. Uit de behind-the-scenes video blijkt dat er o.a. rekening mee werd gehouden dat hij verdrukt zou kunnen worden of dat er brand uit zou breken.

Om het record te breken moest Johan tenminste 549 rondjes driften. Tegen het einde had hij er meer dan 2.000 op zitten. Vertaald naar kilometers klinkt het minstens zo indrukwekkend. De nieuwe BMW M5 in handen van Johan spijkerde het record bij naar 374.17 km. Hiermee smijt hij de vorige records, gezet door de Toyota GT86, aan gruzelementen. De Toyota kwam met zijn pogingen niet verder dan 144.12 km en 165.04 km.

Overigens doet BMW er nog een schepje bovenop door daarnaast ook nog eens het record voor langste duo-drift te grijpen. Hierbij kwam het stel tot 63.16 km. Klik HIER voor de video.