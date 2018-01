De nieuwe Kia Niro Concept heeft een nette range

De Koreanen presenteren hun kijk op de toekomst.

Nu het maken van elektrische auto’s absoluut en zonder de twijfel de wave is, gaat ook Kia erin mee. Een prima zet, maar de uitvoering is waar we het verschil moeten gaan vinden. Tijdens CES 2018 presenteren ze hun eigen kijk op de toekomst, in de vorm van de Niro EV Concept. Het elektrische studiemodel is de eerste auto van hun modellenoffensief waaruit in 2025 tenminste 16 hybride, volledig elektrisch of auto’s met brandstofcellen voortgekomen moeten zijn.

De Niro EV Concept heeft een bijzonder aerodynamisch ontwerp, waarmee hij, ondanks zijn grootte, moeiteloos door de lucht kan snijden. De meest ingrijpende aanpassing aan het design heeft te maken met het verdwijnen van de verbrandingsmotor, waardoor de grille overbodig wordt. Nu werd het mogelijk om deze uit te wisselen voor een interactief display, waarvan ze direct gebruikt maakten. Op de beurs in Las Vegas, waar de auto gepresenteerd werd, gaf het scherm heel toepasselijk “Hello, CES” weer.

De auto wordt aangedreven door een gloednieuwe aandrijflijn, waarover Kia binnenkort zelf meer zal vertellen. Wat we in ieder geval wel over de aandrijflijn in dit exemplaar weten zijn de belangrijkere specificaties. Zo heeft de Niro EV Concept een lithium-polymeer-batterij van 64 kWh, die gekoppeld is aan een elektromotor die goed is voor 150 kW. Op één enkele lading komt de bolide zo’n 380 kilometer ver.

Omdat Kia verwacht dat de auto vooral in steden gebruikt zal worden, zetten ze goed in op technieken die de auto veilig maken voor zijn omgeving. Zo bezit hij het Active Pedestrian Warning System, die de auto met zijn omgeving laat communiceren. De auto krijgt vier camera’s aan de voorzijde, objectherkenningstechnologie en speakers ter waarschuwing. Het interieur is daarnaast enorm minimalistisch, een van de hoogtepunten van de auto.

De Niro EV Concept voegt zich naast de al bestaande Kia Niro, die er in zowel hybride als plug-in hybide uitvoeringen zijn.