Hoe ziet jouw ideale hot hatch eruit?

Aangezien je op kantoor toch al AutoBlog zit te lezen!

Het wordt druk in het marktsegment van de Hot Hatchbacks. De nieuwe Honda Civic Type R met 320 pk is zeer veelbelovend, de Hyundai i30 N is uitermate vermakelijk, de Seat Leon Cupra biedt veel voor weinig en dan zijn er natuurlijk ook evergreens als de Focus RS en Volkswagen Golf GTI. Binnenkort komt daar nog eentje bij en het is zeker niet de minste: de Renault Mégane RS 280.

Renault Sport is traditioneel ijzersterk als het gaat om het maken van een hyper-competente hatchbacks. Aangezien je dit nog leest (en het dus niet al te druk hebt op kantoor) hebben we goed nieuws voor je: de configurator is online! Althans, die in België. Bij de Nederlandse importeur zijn ze druk bezig met de CO2 BPM-kosten uit te rekenen. Meestal vragen onze Belgische lezers “Waarom vermelden jullie de Belgische prijzen niet?” Bij hoge mate van uitzondering nu eerst de Belgische prijzen.

Je kan kiezen tussen een Mégane RS 280 (34.550 euro) en een RS 280 ‘EDC’ (36.300 euro). Dat is de versie met automaat met dubbele koppeling. Qua kleuren kun je kiezen uit diverse tinten grijs. Metallic lak is een optie van 550 euro. Wil je een ‘echte’ kleur, dan ben je duurder uit. Rood kost 700 euro, terwijl de leukste kleuren (geel en oranje) 1.600 euro moeten opbrengen. Standaard rolt de Mégane RS 280 op 18″ lichtmetaal, maar voor 990 euro kun je kiezen voor 19″ ‘Interlagos’-velgen. Nogmaals, deze prijzen zullen voor ‘Ollanders zullen iets hoger uitvallen.

In het interieur kun je kiezen voor standaard sportstoelen of extra smakelijke Recaro’s. Dan zijn er drie optiepakketten waarvan er eentje bijzonder interessant is: het Cup-pack. Dan krijg je namelijk het straffere ‘Cup’-chassis, een mechanisch sperdifferienteel en rode remklauwen. Ook voor de remmen is er een upgrade: deze kost 1.100 euro voor onze zuiderburen. Zelf de tijd doden en je ideale Mégane samenstellen? Dat kan door te klikken op deze link.

Met dank aan Tom voor de tip!