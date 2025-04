Ja hoor: eerste speciale Fiat Panda is hier

Nu de uitgaande Fiat 500 er niet meer is om elke scheet te vieren moet de Panda het maar oplossen.

Van de Fiat 500 zijn meer dan 100 speciale edities en varianten geweest. Ondergetekende weet dat, want het idee was ooit om die allemaal op een rijtje te zetten. Niet alleen zorgt dat voor een boekwerk waar een hoogleraar nog van zegt dat het wel een beetje langdradig is: ook ikzelf kon na het proberen te schrijven waarom deze editie weer net specialer is dan die andere geen ronde koplamp meer zien. Je kan alsnog de highlights lezen omdat we toch even de krenten uit de pap hebben gevist.

Speciale Fiat

Nou gaat Fiat lekker verder met de 500e, alleen hebben we het gevoel dat ze daar een beetje te druk bezig zijn met brandjes blussen om een Hey Google Edition uit te brengen. Wat dat betreft valt de Grande Panda nu al beter in de smaak. De kleine EV van Fiat mag dan ‘gewoon’ een Stellantis-EV zijn, het is wel een leuke bak. Dus gebruikt Fiat de Panda voor een speciale editie die helemaal des Fiats is: een samenwerking die je niet verwachtte.

Kartell

Fiat slaat namelijk de handen ineen met de Italiaanse meubelmaker c.q. designfirma Kartell voor de ‘Panda Kartell’. Overigens gaat het nog wel om een concept, maar een speciale editie zou op deze manier niet uit de lucht komen vallen. Het concept steekt zijn samenwerking in ieder geval niet onder stoelen en banken.

Het logo dan wel de tekst van Kartell is op veel plekken aangebracht op de Fiat Grande Panda. Speciale velgen hebben zelfs een logo van het designmerk in plaats van een Fiat-logo. Ook zie je een speciaal patroon met de letter K in de stoelen en op het dashboard. De letter K is ook prominent aanwezig op het paneel achter de achterste zijruit. De hele auto is rood, met blauwe bekleding op de stoelen en het dashboard.

Fiat wil toch even benadrukken dat hun banden met Kartell verder terug gaan dan je wellicht denkt. De meubelfirma ontwierp de skidrager van de originele Fiat 500. Daarna kwam er al eens een Kartell-one-off op basis van de Fiat 500e. Die was wat heftiger dan deze Grande Panda, die laatste zou nog in productie kunnen ook. Alleen dat gebeurt (nog) niet.

Misschien dat de Panda de nieuwe favoriet wordt voor Fiat om al hun hersenspinsels direct om te zetten in een speciale editie. Ondergetekende schrijft al vast 2042 op de kalender voor het lijstje met 120 speciale Panda-edities.