Zou jij 20.000 euro extra betalen voor deze kleur op een 911?

Geld in de fik steken les één. Een Porsche in het blauw voor een extra 20 mille met PTS Plus.

Er zijn maar weinig merken op deze aardkloot die het kunstje marketing zo goed voor elkaar hebben als Porsche. Er is vast wel een taal in het universum waar de merknaam ‘Porsche’ gelijkstaat aan marge. Want marge draaien, dat kunnen ze wel in Stuttgart.

Porsche PTS Plus

Als je niet dezelfde 911 wil als de buurman ben je aangewezen op het PTS-programma van Porsche. Maar dan komt het volgende probleem. Je buurman heeft ook een PTS Porsche. Gelukkig is er dan ook nog het PTS Plus programma. Dan kun je een kleur helemaal zelf laten ontwikkelen en produceren als een echte one-off.

Dat is precies wat de Amerikaanse autoverzamelaar Jorge Carnicero uit Kentucky heeft gedaan met zijn 911 S/T. De charmeur heeft de auto een lakkleur gegeven, waarbij de naam een verwijzing is naar de Colour & Trim designer bij Porsche: Daniela Milošević. De kleur heet dan ook Dani Blue. Cute. Jorge Carnicero is een paardenfokker van beroep, weet je nu ook waar het paard met vleugels vandaan komt.

De leek ziet gewoon een blauwe Porsche 911. Jij en ik weten nu -dankzij dit bericht- dat je kijkt naar een kleur met een meerprijs van 20.000 euro. Hoe uniek deze blauwtint echt is? Daar kun je over discussiëren.

Uit de speakers kan het nummer I’m Blue van Eiffel 65 komen, want het blijft niet bij de exterieurkleur. In het interieur is gekozen voor Graphite Blue. De details zijn natuurlijk wel weer gaaf, het is en blijft een Porsche. De Gurney flap bijvoorbeeld, uitgevoerd in Dani Blue. De logo’s van de 911 S/T zijn gemaakt van de kleur Brilliant Silver.

Porsche neemt deze 911 S/T mee naar Monterey Car Week om de blauwe smurf aan de wereld te tentoonstellen. Natuurlijk om te showen wat er mogelijk is met het Porsche PTS Plus programma. Na afloop mag de verzamelaar de sleutels in ontvangst nemen van zijn 911 S/T. Met uiteraard een blauw hoesje voor de sleutel.