Ferrari die je wél kan betalen is terug van weggeweest!

Ja, ook jij kan deze modellen van Ferrari wel betalen.

Automerken laten er geen gras over groeien wanneer het op copyright en merkrechten aan komt. Dat moet goed geregeld zijn. Overal waar een auto op te zien is, moet je officieel goedkeuring hebben van het merk. Denk aan racespelletjes. Maar ook op het gebied van miniatuurauto’s moet een merk een officiële duim omhoog geven alvorens jij miniaturen mag uitbrengen van hun automodellen.

Ferrari

Indien jij een Ferrari als miniatuur wilde, dan moest je op zeer specifieke plekken zijn. De merkrechten van Ferrari waren namelijk in 2014 gekocht door de overkoepelende tak van Maisto en Bburago. Hot Wheels was daardoor hun rechten kwijt en dus heb je van 2014 tot en met nu geen Ferrari’s van Mattel’s immer populaire verzamelmerk kunnen kopen. Dat terwijl Ferrari en Hot Wheels jarenlang hand in hand gingen. Na elf jaar het zonder moeten doen is er goed nieuws: Hot Wheels en Ferrari hebben een nieuw contract getekend. En dus kun jij weer miniaturen van Ferrari kopen en de eerste sets beginnen al gelijk goed.

499P en 312P

Tenminste, op papier dan. Want het grote nieuws is de eerste ‘collector’-set, die gelijk het succes van het Italiaanse merk viert in het WEC. Namelijk een set van de gloednieuwe Ferrari 499P die nu goed boert, en de Ferrari 312P uit 1969. Weergegeven als gedetailleerde modellen in een mooie verzamelbox om ze in tentoon te stellen. Wel aan de prijs: de set zou voor verkopers 100 dollar kosten en daar komt dan nog hun winstmarge overheen. Maar goed, dan heb je hem tenminste. De 499P x 312P set is al uitverkocht. En of er ooit een tweede oplage komt is bij Hot Wheels nooit duidelijk.

Nog meer Ferrari van Hot Wheels

Geen zorgen, er komt nog meer spul aan en de andere sets van Ferrari en Hot Wheels zijn ook een stuk minder extreem geprijsd. Zo komt er een set van de Ferrari 250 GTO en de Fiat-transporter die gebruikt werd om deze naar races te rijden. Deze kost 17 dollar, maar net als bij de andere set is dat de prijs voor verkopers. Verwacht dus rond de 20 euro voor deze set als jij hem in je kast wil hebben.

De Ferrari 499P komt ook nog uit als Hot Wheels Premium voor 6,49 (dus zo’n 10 euro), evenals een Premium LaFerrari en F50. De ‘goedkoopste’ modellen van Hot Wheels zijn de standaardreeks, die kosten zo’n 2 euro per stuk voor de consument. In die serie komen nog de SF90, F40 Competizione en 365 GTB/4 Competizione. Van de SF90 komt voor zo’n 25 euro ook nog een op afstand bestuurbaar exemplaar op de markt.

Dit is het begin, meer modellen van Ferrari door Hot Wheels zullen volgen. Een mooie naam om weer in het assortiment te hebben. Hot Wheels werkt nu ook samen met Formule 1 om auto’s van je lievelingsteam te kunnen verzamelen, maar daar ontbrak de Ferrari nog. Wellicht dat ook dat nog even rechtgezet kan worden.