Voor dit wanstaltige apparaat is een échte SLR opgeofferd

Dit is een soort AliExpress Stirling Moss, maar dan wel op basis van een echte SLR.

Sommige auto’s moet je gewoon niet optisch gaan tunen. De Mercedes SLR McLaren is zo’n auto. Die wordt echt niet mooier van extra opsmuk. Een stelletje Amerikanen dacht daar echter anders over. Die hebben een SLR verbouwd, en niet zo’n beetje ook.

Deze bizarre SLR is een creatie van S-Klub LA, die de auto momenteel tentoonstelt op de SEMA-beurs. Deze toko maakt wel meer gekke creaties. Zo zagen we eerder van hen een 300 SL-replica op basis van een Tesla Model 3 en een Porsche 550-replica met het stuur in het midden.

Hun nieuwste creatie is helaas geen replica, maar een echte SLR McLaren. Daar hebben ze gewoon de zaag gezet, waarbij de auto ontdaan is van zijn dak en voorruit. Voor de veiligheid is er zo’n lelijke beugel geplaatst die we ook zagen bij de AMG PureSpeed en de Bussink Speed Legend.

De SLR is verder voorzien van een widebody, plus een spoiler en diffuser van clowneske afmetingen. Nieuwe velgen mogen natuurlijk ook niet ontbreken: de auto is uitgerust met enorm diepe HRE-velgen met een chromen rand.

Het interieur is ook opnieuw bekleed. De SLR is weliswaar geleverd met een rood interieur, maar dat was niet dit p0rnorood alcantara. Motorisch is er zover bekend niks aangepast, bij deze auto draait het allemaal om de looks. Op de SEMA zal deze SLR ongetwijfeld een publiekstrekker zijn, maar eigenlijk is het doodzonde van de donorauto. Laten we hopen dat het een schadebak was.