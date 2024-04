Volkswagen ID.Code: een bloedmooie VW!

De Volkswagen ID.Code is een bloedmooie VW.

We hebben eventjes heel erg groot VW-nieuws voor jullie, lieve internetmensjes! de Volkswagen ID.Code is nu net onthuld! En we vallen maar meteen eventjes met de klamboe in huis: is een werkelijk schitterende en bloedmooie auto die ze ontworpen hebben.

We zullen ervoor zorgen dat er voldoende afbeeldingen in dit artikel staan, zodat je een goed beeld kunt vormen van het nieuwste studiemodel uit Wolfsburg.

Volkswagen ID Code

Nou ja, Wolfsburg, dat is dus niet helemaal correct. Dat gaan we uitleggen voor je. Kijk, de Volkswagen ID.Code is een model van Volkswagen. Althans, de Chinese tak van Volkswagen. Ze hebben heel erg veel ambitie, want VW China bevestigt dat men voor 2030 meer dan 30 nieuwe Volkswagen-modellen moeten verschijnen in dat land.

De Volkswagen ID.Code is een voorbode van een op stapel staand model en misschien nog wel belangrijker, de nieuwe designtaal. Die is namelijk helemaal nieuw! Het slechte nieuws is dat het natuurlijk weer een crossover is. Blegh! Maar aan de andere kant, als een crossover er zo fraai uit kan zien, maakt het dan nog uit? Daarbij moet je ook realistisch zijn: crossovers verkopen nu eenmaal. En gelukkig kun je ze prima verlagen, dan wordt ‘ie nog mooier!

Slecht nieuws

Er is ook slecht nieuws en dat is dat de vormtaal specifiek voor de Chinese markt is bedoeld. Dat lijkt te impliceren dat deze designtaal niet voor ons Europeanen geldt. Volgens Volkswagen zijn de lijnen krachtig, strak en vloeiend. Het is maar dat je het weet. Het doet ons een beetje denken aan de vormtaal van Renault en die van BMW (Neue Klasse). Absoluut niet verkeerd, eigenlijk.

De Volkswagen ID.Code maakt zijn debuut op de Bejing Motor Show die vandaag zijn deuren opent. Dus mocht je in de buurt zijn, dan kun je deze schitterende Volkswagen aanschouwen. Wellicht dat we toch nog eventjes China-kenner @RubenPriest op het vliegtuig zetten om een kijkje te nemen.

