Tesla uit 2014 nog maar 5 mille waard, aldus Tesla

Is een Tesla uit 2014 echt maar zo weinig waard? Volgens deze specifieke dealer Tesla-dealer wel.

Het Amerikaanse merk Tesla is alweer een tijdje aan de weg aan het timmeren. Het begon natuurlijk met de Tesla Roadster. Deze auto was in feite een Lotus Elise met een elektromotor en accu van Tesla. Het idee was om hiermee naambekendheid te maken en alvast het eerste kapitaal te cashen, zodat men zich kon richten op de ontwikkeling van de Model S.

Deze auto’s zijn dus alweer 10 jaar op de Nederlandse markt. De Model S is geenszins verouderd, temeer omdat de auto zijn tijd ver vooruit was. Dus je zou dus op zoek kunnen gaan naar een occasion. Er zijn zat mensen die een vroege Model S hebben en nu willen upgraden naar een nieuw model. Wat brengt zo’n auto dan nog op?

Tesla uit 2014 dus maar 5 mille waard

Nou, niet veel! Tesla bood namelijk voor een Model S uit 2014 het schamele bedrag van… 5 mille. De Amerikaan Branden Busch had een gebruikte Model S en wilde een nieuw model. Dus logischerwijs bood hij de auto ter inruil aan.

EN ja, echt, 5.000 dollar krijg de beste man voor zijn auto terug. Nu is het exemplarisch, maar wel opvallend. Vandaar dat we je erover inlichten. Het is niet eens dat dit exemplaar een miljoen kilometer had gelopen. De teller staat op 241.000 km. Niet bizar weinig, maar voor een grote auto uit 2014 gewoon een normale kilometerstand.

Uiteraard was de man met stomheid geslagen en ging hij even onderzoek doen. Met andere woorden: even checken op de fora (zoals Reddit) wat andere mensen denken. En wat bleek? De auto was veel meer waard!

Maar dan eventjes de andere kant van de medaille. Automerken geven niet veel korting meer, daar er vaak meer vraag is dan aanbod. Dus die marge voor korting (of een hogere inruilprijs) geven dealers niet meer zoveel. Tesla is sowieso niet echt een prijsstunter. Ze verlagen hun prijzen, maar zullen daar niet snel korting over geven.

Accu

Een ander dingetje is de accu. Volgens de verkoper in kwestie was deze nog redelijk goed, maar mocht vervanging aan de orde zijn is het een ander verhaal. Die kosten enorm veel geld, 15 mille ben je zo kwijt.

Als we kijken op Marktplaats, zien we ook prijzen die beginnen bij 20.000 euro en hard oplopen. Ook met auto’s met (veel) kilometers, maar omdat je bij sommige exemplaren levenslang gratis kan laden, zijn ze nog flink aan de prijs. Echter zijn dit allemaal de consumentenverkoopprijzen. Als je zo snel mogelijk van je auto afwil, krijg je de handelsprijs die aanzienlijk lager is. Maar die 5 mille is wel érg laag…

Check hieronder waar je allemaal op moet letten bij het kopen van een gebruikte Model S:

Via: Carscoops

